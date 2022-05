Copa Libertadores: se sortearon los cruces de octavos de final

Se sortearon los octavos de final en la Copa Libertadores y Sudamericana: a continuación todos los cruces y los rivales de los ocho equipos argentinos que pasaron de ronda en ambas copas.

Los cruces de la Libertadores

Athletico Paranaense - Libertad

Deportes Tolima - Flamengo

Vélez - River

Emelec Atlético - Mineiro

Talleres - Colón

Corinthians - Boca

Fortaleza - Estudiantes

El escenario de los argentinos​

El sorteo de la Libertadores dejó varias noticias fuertes. Primero, la de los rivales. Boca se volverá a ver las caras con Corinthians (la ida la jugará en Brasil y la vuelta en la Bombonera). Además, habrá dos cruces de equipos argentinos: River-Vélez (definirán en el Monumental) y Talleres-Colón (la vuelta en Santa Fe).

Además, por la manera en que está dado el cuadro sí o sí habrá un semifinalista argentino. ¿Cuándo se podría dar el superclásico? Sólo en una hipotética semifinal. Estudiantes, que jugará contra Fortaleza, está del otro lado del cuadro. Sólo se chocaría con un equipo argentino en una posible final.

El equipo de Battaglia, que no la tuvo fácil pero terminó logrando el primer puesto de su grupo, le tocó un duro duelo ante Corinthians, rival al que conoce de la etapa de grupos (empató de local y perdió en Brasil). El global del historial está a favor del Xeneize: ganó tres veces, empataron en cinco ocasiones y el Timao acumula apenas dos victorias. Si pasa de fase, enfrentará al ganador de Deportes Tolima-Flamengo. Y en semi le podría tocar un equipo argentino: River, Vélez, Talleres o Colón.

Mientras que el equipo de Gallardo, de gran primera fase, el sorteo le brindó la posibilidad de no tener que viajar, aunque a su vez le puso por delante la dificultad de enfrentar a un argentino, que para el momento del duelo ya tendrá al Cacique Medina como DT (y a eso se le sumará el morbo por el reencuentro de Gallardo y Pratto). El que gane este cruce se medirá con el que pase entre Colón y Talleres. Luego, en semi, podría ser Boca, Corinthians, Flamengo o Deportes Tolima.

Los cruces de la Sudamericana

Deportivo Táchira - Santos

Nacional - Unión

Universidad Católica - San Pablo​

Colo Colo - Inter de Porto Alegre

Deportivo Cali - Melgar

The Strongest - Ceará

Olimpia - Atlético Goianense

Independiente del Valle - Lanús

Unión y Lanús ya conocen rivales. El Tatengue irá contra Nacional de Uruguay. Y Lanús contra Independiente del Valle. La ida la jugarán de visitante y definirán de local. Como están en el otro lado del cuadro, sólo se podrán enfrentar en una posible final.

Copa Libertadores​

Cuartos de final

Los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final, disputarán los cuartos de final en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: ganador A vs ganador H (S1) ganador B vs ganador G (S2) ganador C vs ganador F (S3) ganador D vs ganador E (S4).

Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los octavos de final), definirán sus partidos de local. En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

Semifinales

Los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los cuartos de final disputarán las semifinales en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: S1 vs S4 (F1) S2 vs S3 (F2) Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los octavos de final), definirán sus partidos de local.

En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

Final

La final de la Conmebol Libertadores 2022 se disputará entre los equipos vencedores de las dos semifinales. Los equipos disputarán un partido único y final por el título de campeón del torneo de referencia.

F1 vs F2 El equipo con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los octavos de final), será el equipo ¨A¨ para el partido final. Equipos de un mismo país podrán disputar la final.

Copa Sudamericana

Cuartos de final

Los 8 equipos vencedores de las confrontaciones de los Octavos de Final, disputarán los cuartos de final en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: ganador A vs ganador H (S1) ganador B vs ganador G (S2) ganador C vs ganador F (S3) ganador D vs ganador E (S4).

Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los OCTAVOS DE FINAL), definirán sus partidos de local. En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

Semifinales

Los 4 equipos vencedores de las confrontaciones de los cuartos de final disputarán las semifinales en partidos de ida y vuelta de la siguiente forma: S1 vs S4 (F1) S2 vs S3 (F2) Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los octavos de final), definirán sus partidos de local.

En esta fase, podrán enfrentarse equipos de un mismo país si el ordenamiento establecido a través del sorteo previo así lo determina.

Final

La final de la Sudamericana 2022 se disputará entre los equipos vencedores de las dos semifinales. Los equipos disputarán un partido único y final por el título de campeón del torneo de referencia.

F1 vs F2 El equipo con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16 luego del sorteo de los octavos de final), será el equipo ¨A¨ para el partido final. Equipos de un mismo país podrán disputar la final.

Fuente: Olé