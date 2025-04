La Liga de Baby Fútbol anunció el cronograma para la quinta y sexta fecha del Torneo Apertura 2025, que se disputarán el sábado 5 y el domingo 6 de abril, respectivamente, a partir de las 13.

A continuación, los detalles de los encuentros y horarios por categorías:

Quinta fecha – Sábado 5 de abril

Deportivo El Trébol (El Tío) vs D.M.D Freyre

Tiro y Gimnasia vs Barrio Jardín

Gral. Savio vs Los Albos

Estrella del Sur vs C.D. River

Belgrano vs Deportivo Oeste (se juega en cancha del Club 2 de Abril)

Deportivo Norte vs C.D. y C. El Faisán (se juega en cancha del Club C.D. y C. El Faisán)

Tarzanito vs Deportivo Josefina

Los Andes vs Deportivo Sebastián

Infantil Xeneize vs Barrio Cabrera (comienza a las 13:40 hs)

Libre: 2 de Abril

Sexta fecha – Domingo 6 de abril

Barrio Cabrera vs Los Andes

Deportivo Sebastián vs Tarzanito

Deportivo Josefina vs Deportivo Norte (se juega en cancha del Club Los Andes)

C.D. y C. El Faisán vs Belgrano

Deportivo Oeste vs Estrella del Sur (se juega en cancha del Club Estrella del Sur)

C.D. River vs Gral. Savio

Los Albos vs Tiro y Gimnasia

Barrio Jardín vs Deportivo El Trébol (El Tío)

D.M.D Freyre vs 2 de Abril

Libre: Infantil Xeneize

Horarios por categoría

13:00 – Categoría 2019

13:40 – Categoría 2018

14:20 – Categoría 2017

15:00 – Categoría 2016

15:50 – Categoría 2015

16:40 – Categoría 2014

17:30 – Categoría 2013