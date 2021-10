Federal A: los resultados y la tabla tras la 28° fecha

Se completó este domingo la 28° fecha del Federal A donde el líder de la zona continúa siendo Racing de Córdoba.

La Academia cordobesa no pudo aprovechar el empate de Gimnasia y Tiro con la Verde, empató en Chaco y mantiene la diferencia de tres puntos en la tabla.

Sportivo marcha 13°, ya sin chances de clasificar. Cerrará su participación el próximo fin de semana visitando a Sarmiento de Resistencia.

Los resultados de la 28° fecha

Crucero del Norte 0-0 Douglas Haig

Def. de Belgrano 1-0 Boca Unidos

Unión (Sunchales) 1-2 Sp. Las Parejas

Depro 3-0 Juv. Unida (G)

Central Norte 4-0 Gimnasia (CdU)

Sp. Belgrano 1-1 Gimnasia y Tiro

Chaco For Ever 0-0 Racing (Cba)

Libre: Sarmiento

Tabla

29° fecha

Gimnasia y Tiro vs. Depro

Juv. Unida (G) vs. Def. de Belgrano

Boca Unidos vs. Unión (Sunchales)

Sp. Las Parejas vs. Crucero del Norte

Douglas Haig vs. Central Norte

Gimnasia (CdU) vs. Chaco For Ever

Sarmiento vs. Sportivo Belgrano

Libre: Racing (Cba)