Este domingo se disputaron los octavos de final del Torneo Federal A, donde Sportivo Belgrano cayó con Gimnasia y Tiro y quedó eliminado de la competencia.

Todos los equipos que jugaron de local lograron avanzar a la siguiente instancia. Solo Douglas Haig e Independiente de Chivilcoy empataron en su casa y pasaron por la ventaja deportiva.

Además, se jugaron las finales por la permanencia. Cabe recordar que por modificación de reglamento se suprimieron dos descensos de los cuatro que ya estaban definidos.

En ese marco, Gimnasia de Concepción del Uruguay (que fue último en la zona de Sportivo) le ganaba a Liniers de Bahía Blanca por 2 a 0 en Las Parejas. Con la victoria los entrerrianos mantenían la categoría, pero el partido fue suspendido por incidentes de la parcialidad bahiense. Esto lo resolverá el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

En la otra final por la permanencia, Juventud Antoniana le ganó a Sportivo Peñarol de San Juan por 3 a 1 en Santiago del Estero y se quedó en el Federal A.

Octavos de final

Sab | Villa Mitre (Bahía Blanca) 1-0 Boca Unidos (Corrientes)

Árbitro: Cristian Rubiano

Dom | Ciudad Bolívar 3-1 Sol de América (Formosa)

Árbitro: Juan Nebbietti

Dom | Gimnasia y Tiro (Salta) 2-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Mauricio Martín

Dom | Argentino (Monte Maíz) 4-0 Cipolletti (Río Negro)

Árbitro: José Sandoval

Dom | Olimpo (Bahía Blanca) 2-0 Sp. Atenas (Río Cuarto)

Árbitro: Joaquín Gil

Dom | Independiente (Chivilcoy) 1-1 Juv. Unida (San Luis)

Árbitro: Nahuel Viñas

Dom | Douglas Haig (Pergamino) 0-0 Santamarina (Tandil)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Dom | Central Norte (Salta) 3-1 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Matías Billione Carpio

Cuartos de final

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Independiente (Chivilcoy)

Douglas Haig (Pergamino) vs. Central Norte (Salta)

Ciudad Bolívar vs. Argentino (Monte Maíz)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca)

*Se juega a un solo partido, en cancha del mejor ubicado y con ventaja deportiva para este último.

*El ganador de la final ascenderá a la Primera Nacional, quien pierda la final jugará una promoción con un equipo de la Primera B Metropolitana por otro ascenso.