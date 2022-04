Horacio Fanelli el arquero y profesor de la escuela de Tiro y Gimnasia, en una disciplina que en los últimos años ha cobrado suma notoriedad en San Francisco y que también ha llegado a las escuelas de la región.

Fanelli va a representar al país en la selección Argentina en la modalidad de Arco Compuesto (+50) en el campeonato Panamericano de Tiro con Arco Juvenil y Máster que se va a desarrollar en Halifax (Canadá) desde el 31 de mayo al 5 de Junio de 2022.

En diálogo con el Clásico Deportivo, programa que se emite en El Periódico Radio FM 97.1, el arquero local contó las sensaciones de poder estar en este campeonato. "Para mí realmente es algo inesperado porque en la categoría que practicamos (+50) no es frecuente que haya torneos internacionales y este año se hace este Panamericano. Así que fuimos a una evaluatorio y de acuerdo a los puntos que hicimos estamos adentro de la Selección", comentó.

"Vamos a competir en Halifax, Nueva Escocia, es totalmente desconocido para mí y va a ser una experiencia totalmente distinta, por el clima también porque allá hace mucho frío y las temperaturas son muy distintas a las nuestras, eso también va a ser un desafío", indicó Fanelli.

"Yo empecé en el año 86, se tiraba en el aeroclub hasta principios de los 90 y por distintas circunstancias se fue. Arrancó de nuevo la Familia Piemontesa y de ahí viene el desprendimiento de un grupo de arqueros que quisimos emprender en un nuevo club, en este caso en Tiro y Gimnasia", explicó.

De las escuelas a los clubes

En los últimos años, a través del Programa Deporte Educativo, esta disciplina llegó a las escuelas de San Francisco y de la región generando muchos adeptos. "Mucho le tenemos que agradecer al profesor Orlando Olivero que instaló el tiro con arco en las escuelas, muchos de los que vienen ya probaron la arquería. No es un deporte masivo, salvo que tengas un pariente cercano que lo haga, pero es algo que no da mucha curiosidad, los deportes tradicionales se practican mucho más y ahora entre ellos arquería. En nuestro club tenemos la escuela y somos 36 arqueros federados que entrenamos y vamos a los torneos, pero en total somos unos 60 con los recreativos", contó Fanelli.

Pero además de ser un gran arquero, Fanelli también es profesor. "Yo no me consideraba un docente y la gente que me rodea me decía que tenia buen trato con los chicos, fue realmente algo que me cambió la vida, ver a una chiquita de 3 años que viene con un arco de juguete que viene para que le enseñe, me emociona de una manera que no lo puedo dejar pasar. Hay que tener un poco de cuidado con los chicos cuando no están formados pera no dañarlos, en este deporte uno tiene que hacer un esfuerzo, pero hay otro tipo de materiales con los que se puede enseñar postura y posiciones", explicó.

"Tenemos equipos para prestar de acuerdo a lo que vemos de contextura, fuerza y de acuerdo a tu desempeño vas avanzando. La arquería es para disfrutarla y no para padecerla, por eso hay que tener el equipo justo. En este caso primero te instruís en el tiro y después compras del arco", agregó.

Sobre la disciplina, Fanelli aseveró que "la arquería genera una predisposición en la persona a darle seguridad, confianza, disciplina. En el grupo somos muchos pero cuando te parás en la línea de tiro estas vos solo, el único competidor y el peor enemigo sos vos, competís contra vos mismo, después los puntos que hagas es una ecuación matemática que se compara, pero la confianza que adquirís con al arquería es fantástica".