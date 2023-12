El presidente Milei confirmó este sábado que asistirá este domingo a La Bombonera para emitir su voto en las elecciones de Boca Juniors, que enfrentará a la fórmula oficialista Juan Román Riquelme-Jorge Ameal con la opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

El primer mandatario aseguró su presencia con una respuesta al periodista Martín Liberman en la red social X (exTwitter). "Acabo de escribirme con el presidente Milei y me confirmó que va a ir a votar mañana a La Bombonera. Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", escribió Liberman.

A ese posteo, el presidente contestó con un lacónico: "yes", lo que ratifica su participación como había anticipado Macri en declaraciones periodísticas: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo".

Milei, socio activo número 76.296, votará en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.

Riquelme versus Macri, la pelea final

La agrupación "Soy Bostero" la encabeza la fórmula integrada por Juan Román Riquelme, actual vicepresidente, y Jorge Amor Ameal, actual presidente.

El oficialismo intentará prolongar cuatro años más su gestión en el club donde, en el análisis futbolístico, ganó seis títulos locales y cuenta con el apoyo de varios ídolos "xeneizes".

Por el lado opositor, está la agrupación "Dale Boca" con Andrés Ibarra como candidato a presidente, ex gerente del club entre 2004 y 2007, y Mauricio Macri como vicepresidente, el ancho de espada con el que la oposición tratará de volver a tomar las riendas de Boca que supo gobernarlo desde 1995 a 2007.

El ex presidente de la Nación apuesta a Martín Palermo como director técnico y una nueva Bombonera en Casa Amarilla, entre las propuestas más relevantes.

Los comicios se desarrollarán este domingo, de 9 a 18, en La Bombonera, con 94.118 los socios habilitados para elegir a la nueva dirigencia.

Presión política y Judicialización

Regresar a la conducción del club de la Ribera es la obsesión del ex presidente Mauricio Macri. Y para alcanzar ese objetivo realizó una intensa campaña, donde prometió una nueva Bombonera, pero además no escatimó esfuerzos haciendo valer sus fuertes influencias en la Justicia porteña. La elección fue judicializada, hubo recusación y apartamiento de juezas, suspensión de los comicios, orden de una Cámara de votar este domingo y, finalmente, y a favor de la lista opositora, disposición de que 13 mil socios objetados por Ibarra-Macri voten de manera separada al resto.

En tren de influencias, también se notó cómo se alinearon a favor de la lista opositora -y denostando la figura del mayor ídolo boquense- los grandes medios de comunicación, inbcluídas los canales deportiivos que se reciben por el sistema de cable.

El punto máximo de la intervención de la política en estos comicios es la abierta posición tomada a favor de la lista Ibarra-Macri por el presidente Javier Milei. Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, el presidente blanqueó en la red social X sus "ganas locas de volver" a La Bombonera si el "Titán" (por Martín Palermo) asume la conducción del equipo.

Milei es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Muchas cosas están en juego este domingo, pero emerge una: la decisión de los socios determinará si avanza o no la idea de convertir a los clubes en sociedades anónimas, un proyecto que desvela a Mauricio Macri, y también al presidente Milei.