Empate con sabor amargo, pero que suma

Sportivo Belgrano se trajo un punto de Salta, con sabor amargo porque fue nuevamente perjudicado, pero más allá de eso el empate lo mete en zona de clasificación por la derrota de Gimnasia de Concepción del Uruguay. Aunque también ganó Sportivo Las Parejas y se alejó.

Claro, el panorama sería distinto su hubiera ganado sabiendo que los entrerrianos aún tienen que quedar libres. Sin embargo, la Verde se mantiene expectante en la lucha por quedar entre los mejores ocho de la zona.

Armando tendrá que armar un verdadero rompecabezas para el próximo partido porque perderá a Arroyo, Córdoba y Núñez por expulsiones; y tampoco podrá contar con Lucio Pérez. Todas bajas sensibles que acortan el plantel; y a todo esto sin contar que el Tribunal de Disciplina no actúe de oficio tras la batalla campal. Sin dudas, se viene una semana complicada para la Verde.

En la próxima fecha, recibirá a San Martín de Formosa el lunes 3 de octubre a partir de las 20.30 horas.

La 31° fecha

Domingo 25 de Septiembre

Def. de Pronunciamiento 3-0 Gimnasia (CdU)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-1 Sarmiento (Resistencia)

San Martin (Formosa) 0-0 Racing (Cba)

Sp. Las Parejas 2-0 Crucero del Norte

Gimnasia y Tiro 2-0 Boca Unidos

Central Norte 1-1 Sportivo Belgrano

Atl. Paraná 1-3 Juv. Antoniana

Lunes 26 de Septiembre

20:00 hs Unión (Sunchales) vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Libre: Douglas Haig

32° fecha

Sarmiento (Resistencia) vs Central Norte

Sportivo Belgrano vs San Martin (Formosa)

Racing (Cba) vs Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs Unión (Sunchales)

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Gimnasia y Tiro

Boca Unidos vs Atl. Paraná

Juv. Antoniana vs Sp. Las Parejas

Douglas Haig vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Libre: Crucero del Norte