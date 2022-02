Eliminatorias: Argentina derrotó a Colombia y estiró su racha invicta

La Selección Argentina de fútbol, ya clasificada al Mundial Qatar 2022, superó este martes a su par de Colombia, por 1-0, en partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la eliminatoria sudamericana, jugado en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

El delantero del Inter de Italia, Lautaro Martínez, a los 29 minutos del primer tiempo, garantizó la victoria del equipo del DT Lionel Scaloni, que acumula 35 puntos en la tabla, como consecuencia de 10 triunfos y 5 empates.

Nuevamente sin Lionel Messi y piezas clave como Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quienes cumplieron la fecha de suspensión, el conjunto albiceleste llegó a 29 encuentros invicto y se dio el gusto en el final de festejar el título de la Copa América con el público cordobés.

El resultado dejó a Colombia por el momento fuera de la zona de clasificación y necesita jugarse todo en los últimos dos cotejos contra Bolivia, de local, y Venezuela, de visitante.

Argentina salió a tomar el protagonismo del encuentro ante una paciente Colombia que esperó en su campo con la estrategia de sorprender a la defensa local con la velocidad de Díaz y Borja.

Poco pudo hacer el conjunto visitante en materia ofensiva porque el dominio albiceleste en la primera hora de juego fue total, con buena circulación de pelota, apertura hacia los laterales y constante movimiento de los delanteros.

El gol de la apertura del marcador llegó a los 29 minutos, con un centro desde la izquierda de Acuña para un liberado Martínez, quien controló y remató para la débil respuesta del arquero Vargas y anote el 1-0.



Después de la conquista, Argentina siguió dominando y estuvo a punto de aumentar con un tiro libre de Di María que Vargas sacó de un ángulo.

Colombia recién pudo elaborar una jugada de peligro sobre el cierre de la etapa, con una escapada de Díaz y un mano a mano que Dibu Martínez le tapó a Borja.

En el complemento, Colombia se paró unos metros más adelante, pero le faltó precisión para llegarle con peligro al Dibu Martínez.

Por su parte, Argentina encontró espacios y a los 20 minutos estuvo cerca del segundo con un zurdazo de Di María desde la puerta del área que Vargas sacó al córner.

Los jugadores argentinos sintieron el cansancio y Colombia hizo lo que pudo. En este contexto, hubo un preciso córner de Cuadrado que conectó Tesillo y que salió cerca.

Scaloni probó variantes y Argentina volvió a festejar un triunfo para seguir inflando su invicto y llegar de la mejor manera a Qatar.

Síntesis del partido:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. Director técnico: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Stefan Medina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz; Miguel Borja. Director técnico: Reinaldo Rueda.

Gol en el primer tiempo: 29m L. Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Luis Suárez (C) por Rodríguez y Víctor Cantillo (C) por Uribe; 12m Maximiliano Meza (A) por Ocampos; 21m Diego Valoyes (C) por Medina; 23m Paulo Dybala (A) por L. Martínez y Nicolás González (A) por Di María; 29m Gustavo Cuellar (C) por Barrios y Falcao García (C) por Borja; 34m Lucas Martínez Quarta (A) por Gómez y Emiliano Buendía (A) por Lo Celso.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Fuente: Télam