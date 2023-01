Daniel Mancini, ex jugador de Proyecto Crecer, acordó su incorporación a Panathinaikos hasta junio de 2026 después de su paso por Aris Salónica, club al cual se incorporó a mediados de 2019.

El joven argentino, tuvo un buen paso por el equipo aurinegro donde anotó 14 goles y sumó 18 asistencias, incluso fue dirigido por el argentino Germán “Mono” Burgos.

“Hubo propuestas, pero desde el momento que sabía que podía estar la posibilidad de venir a Panathinaikos no dudé un minuto, le dije por favor a las personas que tenían que hacerlo que intentaran el máximo posible para poder venir porque futbolísticamente es algo que me atraía mucho, sin ninguna dudas lo quise hacer por cosas que me llenaban. Estoy feliz de haber elegido y pienso que es lo mejor… va a ser el cuarto año que estoy acá, desde donde vengo, de Argentina, al Panathinaikos lo tenemos como un equipo muy grande, es reconocido mundialmente, creo que las cosas se están haciendo bien, estén dando su fruto y esperemos seguir creciendo, porque es un equipo que lo tiene todo, necesita de un poquito de cada uno para hacerlo cada vez más grande”, señaló el jugador en diálogo con el área de prensa del club Verde.

Mancini nació en Tránsito, pero su familia se radicó en Arroyito donde comenzó a jugar en Cultural. Luego emigró a Proyecto Crecer donde realizó gran parte de su trayectoria en inferiores para después sumarse a Newell's Old Boys de Rosario, allí debutó en Primera y anotó dos goles. En 2017 se incorporó a Girondins de Bordeaux que luego lo cedió a Tours FC y Auxerre para luego recalar en Aris Salónica.