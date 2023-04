Con la victoria, Sportivo recuperó terreno en la tabla

Con el triunfo conseguido ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano recuperó terreno en la tabla de posiciones y volvió a meterse en zona de clasificación. También se alejó del fondo en la previa a un duelo importante.

El equipo de Giaccone retornará a los entrenamientos el próximo martes para comenzar con los trabajos de cara al encuentro ante Douglas Haig de Pergamino en condición de visitante. Este partido todavía no tiene horario estimativo, pero se espera que sea en la tardecita del domingo.

El Fogonero sufrió este domingo su primera derrota en el torneo, fue en condición de visitante ante Unión de Sunchales,

Resultados la 5º fecha (Domingo)

Depro 0-3 Sp. Las Parejas

Árbitro: Gustavo Benítes

Sportivo Belgrano 2-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Brian Ferreyra

Unión (Sunchales) 2-1 Douglas Haig

Árbitro: José Sandoval

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 0-1 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Fernando Marcos

Libre: El Linqueño

Tabla

Próxima fecha

Sportivo Las Parejas vs. El Linqueño

Independiente (Chivilcoy) vs. Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) vs. Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano

Libre: Unión de Sunchales