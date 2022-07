Este viernes se desarrolla en San Isidro la "Noche de Boxeo", festival que tendrá como atrayente principal el regreso de Pablo Villanueva al cuadrilátero sanfrancisqueño enfrentando a Sergio Córdoba, a 6 rounds y en la categoría Crucero.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, programa que se emite por FM 97.1, el púgil local se manifestó muy contento de volver al ring en San Francisco y adelanto que ya no quedan entradas para la velada.

"Lo estoy viviendo un poco ansioso, pero con la tranquilidad de que hicimos las cosas bien en la previa", comentó Villanueva.

Por otro lado, el boxeador local contó que pelear en casa siempre es un aliciente. "Siempre pelear en la ciudad tiene un sabor especial, después de tres años y después de un año largo que no combato oficialmente, es algo lindo, algo que a uno lo pone muy contento porque la verdad que no sé cuantas oportunidades me quedan de pelar en la ciudad, sinceramente es así, muy contento con todo lo que está pasando con el evento, como esta respondiendo la gente, estamos sorprendidos con eso", agregó el boxeador local.

Además, adelantó que ya no quedan entradas para el evento. "Para el deporte significa un montón, para los chicos les cuesta pelear, cuesta pelear afuera y que te convoquen, es algo buenísimo, poderse mostrar ante sus amigos, su familia... es algo muy lindo, esperemos que esto sea el comienzo de algo más seguido y sorprendido por la convocatoria que está teniendo el festival, ya hay 600 entradas vendidas y lamentablemente no hay mas disponibilidad de entradas, ni en puerta, porque pudimos conseguir la parte de la esquina del salón de San Isidro, pero no la cancha principal, es lo que va a entrar, por un lado agradecer y pedir disculpas a toda la gente porque esto nos sobrepasó, esperábamos un piso de 400 personas que es lo que más o menos siempre hubo...", comentó Villanueva.

La cartelera

Kevin Mansilla (San Fco.) vs. Mateo Álvarez (Rafaela) H. 69kg.

Brian González (San Fco.) vs. Mateo Giecco (Las Varillas) H. 60kg.

Claudio López (San Fco.) vs. Gastón López (San Jorge) H. 60kg.

Sebastián Gutiérrez (San Fco.) vs. Agustín Giménez (Villa María) H. 64kg.

Tomás Llópiz (Devoto) vs. Ramiro Puchetta (Las Varillas) H. 91kg.

Máximo Núñez (San Fco.) vs. Gastón Fioretti (Villa María) H. 69kg.

Pablo Villanueva (San Fco.) vs. Sergio Córdoba (Córdoba) - Crucero - 6 rounds