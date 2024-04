Cómo quedó Sportivo en la tabla tras la derrota en Lincoln

Sprotivo Belgrano no pudo subirse a la cima de la Zona 3 del Federal A, tras caer con El Linqueño en la cuarta jornada de la temporada. La Verde tenía la chance de escalar, o bien mantenerse si rescataba un empate, sin embargo los locales lo ganaron en tiempo de descuento y son los nuevos líderes de la zona.

Otro que no pudo aprovechar la oportunidad fue Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que cayó en Entre Ríos con Depro por 1 a 0. De esta manera, el equipo auriazul sumó sus primeros tres puntos del torneo.

Douglas tampoco pudo aprovechar la jornada para saltar a la cima y terminó rescatando un empate agónico en Concepción del Uruguay. También en tiempo cumplido, Sportivo Las Parejas se trajo un triunfazo de Rafaela ante 9 de Julio.

Juega el lunes y espera por lesionados

El próximo compromiso de Sportivo Belgrano será el lunes 22 de abril en el estadio “Juan Pablo Francia” ante Gimnasia de Concepción del Uruguay. El partido se jugaría entre las 20 y las 21 horas (falta la confirmación oficial) y contará con transmisión de DirecTV.

En la semana se le realizarán estudios al delantero Gastón Monserrat, quien salió lesionado este domingo con el primer diagnóstico que indica distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

También deberán aguardar la evolución Tomás Rouiller, Lucas Basualdo y del mediocampista Carlos Arriola; todos afectados por dengue desde hace poco más de una semana. En tanto, el viernes pasado se confirmó a Tomás Federico también con la enfermedad.

La buena noticia es que volvió Alejandro Toledo, delantero que estuvo afuera por desgarro y que volvió a sumar minutos en Lincoln.

4ª fecha

Domingo | Def. de Pronunciamiento 1-0 Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo | Gimnasia (CdU) 1-1 Douglas Haig

Árbitro: Marcos Liuzzi

Domingo | El Linqueño 1-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | 9 de Julio (Rafaela) 0-1 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Fernando Rekers

Libre: Independiente (Chivilcoy)

Tabla

5ª fecha

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Douglas Haig vs. Independiente (Chivilcoy)

Sp. Las Parejas vs. Def. de Pronunciamiento

Def. de Belgrano vs. El Linqueño

Libre: 9 de Julio (Rafaela)