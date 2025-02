Minutos después de la queja pública del entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, el que lanzó una picante declaración fue Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol que lidera el presidente Juan Román Riquelme.

"Creo y veo lo mismo que todos ustedes. ¿Se acuerdan la mano en esta cancha de Jonathan Gómez, que la vio el país? Después el árbitro (Fernando Rapallini) lo encontramos en un viaje y nos reconoció que había sido penal, mirá vos... Parece que cada vez que venimos a esta cancha, nos roban, porque esa es la palabra. Debe tener buena relación Racing con la AFA...", lanzó Cascini, antes de subirse al micro con el plantel.

Cascini, por tanto, también reclamó por la roja al lateral uruguayo Gastón Martirena. "Es expulsión. De hecho lo sacan de la cancha enseguida, porque el cuerpo técnico de ellos estaba atento como estábamos nosotros. Está muy bien por ellos, pero el árbitro se equivoca, otra vez más en contra de nosotros".

"Lo que más duele es que cada vez que estamos en la cancha de Boca miran todas las jugadas para ver qué nos anulan. Muchachos, ya estamos cansados de todo esto. Miren que nosotros no hablamos nunca, tratamos de mantener un perfil bajo, pero esto es demasiado", cerró Cascini.

La jugada de referencia ocurrió a diez minutos del final, cuando el colombiano Frank Fabra fue a buscar una pelota mientras Juan Nardoni intentaba que el colombiano no pudiera tomar el balón. En ese intento, el lateral colombiano reclamó una supuesta falta y, además, que el futbolista de Racing había tocado la pelota con la mano. Si bien el árbitro Yael Falcón Pérez no había advertido nada de lo que reclamaba el hombre de Boca.

El juego no se reanudaba y el árbitro recibió el llamado desde Ezeiza: debía acudir a la pantalla para considerar la acción del jugador de Racing por un posible penal, el que reclamaba Fabra.

El clima caliente, los minutos que se escurrían, en ese momento no valía la zona de capitanes ni el sector frente a la pantalla que solamente puede ocupar el árbitro. Miguel Merentiel no se quiso perder la definición y se ubicó en la zona prohibida y fue un hombre de seguridad a quitarlo, hubo un leve forcejeo que demandó la intervención del cuarto árbitro.

Gago: "El lateral lo sacó 15 metros más adelante"



En conferencia de prensa, obviamente, las consultas para Gago rondaron acerca del penal, aunque como casi siempre trató de evitar meterse en polémicas arbitrales. Aunque sí se quejó, como en la cancha, por la acción previa al primer gol de Racing, en la que un alcanzapelotas le entregó rápido el balón a Martirena, que se adelantó varios metros para ejecutar y permitir a Solari armar la jugada que definió Luciano Vietto.

"Yo creo que se hace 15 metros más adelante de donde se fue. Y eso le pedía en la acción del juego por una cuestión lógica porque hay una ventaja de casi 15 metros del rival. He visto muchas veces que frenan a los laterales o faltas y las hacen más atrás. Por ahí estaba equivocado yo, pero cuando vi la imagen había 15 metros", aseguró 'Pintita'.

"No me gusta hablar de los árbitros, sí de acciones en las que hay algo estipulado con un reglamento. Eso sí lo puedo hablar. Después, la interpretación sobre si es amarilla o penal... Te digo la verdad, no se puede decir nada", completó.