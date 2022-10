San Isidro se apronta para afrontar la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet con el debut en el horizonte que será el próximo martes 18 de octubre ante Libertad de Sunchales en el "Severo Robledo", desde las 20 horas.

El equipo que conduce Daniel Beltramo mantuvo la base de la temporada pasada e incorporó a dos jugadores de renombre. Uno de ellos es Santiago "Chivo" Ludueña, campeón con el club en 2019; el otro es el experimentado alero Agustín Carnovale (36).

Precisamente el alero rosarino, de vasta trayectoria en el básquet nacional, dialogó con El Periódico donde se manifestó muy contento por sumarse a San Isidro y mentalizado en los objetivos planteados. "Estamos muy bien, practicamente con todo aceitado para el primer partido, el equipo está muy ansioso por arrancar, por poner en la cancha todo lo que venimos haciendo, personalmente estoy con muchas ganas, así que tenemos muchas expectativas para esta temporada", indicó el jugador.

"Estamos conformes y contentos, llegamos en un gran momento, en un buen nivel grupal e individual. Yo estoy muy feliz", dijo Carnovale.

- ¿Qué te convenció para sumarte a San Isidro?

San Isidro es un club que está en el top 3 de la Liga Argentina, siempre que hay un interés es muy lindo para uno como jugador. En este caso me habló directamente "Pirincho" (Beltramo) y eso es el doble de bueno para nosotros los jugadores, que el entrenador te pida y te llame para decirte qué es lo que va a necesitar de vos. El club siempre está con aspiraciones, tiene una filosofía, una identidad y sumarme a mi edad es un desafío personal también, acoplarme a los chicos que ya tienen esa filosofía inculcada. Es un desafío personal, estar al 100% y tratar de lograr el objetivo máximo que hace mucho que este club lo está intentando y creo que se lo merecen por las cosas que hacen.

- ¿Qué te pidió Beltramo? ¿Qué le venís a aportar al equipo?

Le gusta jugar con un cuatro abierto, tirador y esa es la principal idea. Poder tomar los tiros de frente, aportar experiencia al grupo y al equipo...

"Estoy feliz, muy contento y doblemente por heberme llamado "Pirincho", siempre que vine a jugar acá me trataron muy bien, la gente, los dirigentes, así que estoy muy feliz de jugar para esta institución", dijo Carnovale.

- La Conferencia Norte siempre es muy competitiva ¿Qué esperas de esta nueva temporada?

La zona norte siempre es durísima, este año hay muchos equipos, equipos nuevos con buenos jugadores. Lo bueno de nosotros es que mantuvieron una base en el club y es más facil insertar a dos jugadores como "Chivo" (Ludueña) y yo que tenemos experiencia que armar un equipo nuevo, de todos modos nada te garantiza que vas a ascender o salir campeón, pero sí es má fácil que los equipos que se arman de cero. Va a ser una zona muy difícil, pero confío en el equipo, en lo que trabajamos, en lo que estamos haciendo y apuntamos arriba.

Su trayectoria. Echesortu, Regatas, Campaña (Carcarañá), Sionista (Paraná), La Unión (Formosa), Unión (Sunchales), Rosario Central, San Martín (Corrientes), Monte Hermoso Basket, Echagüe, Villa San Martín, Colón (Santa Fe) y Salta Basket.

- ¿Se plantearon un objetivo final o van paso a paso?

Es un club que siempre tiene aspiraciones y el objetivo es ascender. Uno viene acá y no viene a ver que pasa, viene a ascender. Después hay que tomarlo con tranquilidad y no con ansiedad porque por ahí no llegás al objetivo, la prioridad es lo que venimos haciendo, prepararnos físicamente, grupalmente, aceitando lo que nos pide Beltramo en la cancha, después la misma competencia te va llevando, pero el objetivo principal es ascender, no digo nada raro y ojalá que se nos cumpla, pero hay que ir también paso a paso, lo que entrenemaos plasmarlo en la cancha, hacernos fuertes en casa, no regalar ningún partido y después se verá.

- Sos el más grande del plantel, el de mayor experiencia ¿Cómo tomás ese desafío que ser uno de los referentes del grupo?

Ya estoy viejo (risas), soy el más grande, pero me siento muy cómodo porque desde que llegué el primer día los chicos me abrieron las puertas, hay un gran grupo, excelentes personas y buena calidad humana que hacía mucho no lo vivía en un vestuario entonces todo eso lo hace mucho más fácil, por más que yo sea el más grande, sea el de más experiencia, siempre es agradable llegar a estos lugares. "Pirincho" me dice "abuelo" (risas), son cosas que a uno lo hace trabajar con confianza, con tranquilidad y la verdad es que estoy muy feliz por todo. Espero brindarles todo y que los chicos sientan que se llevan algo de mí que por ahí es lo que uno busca, ir a un club y dejar un huellita como persona y como jugador, es la filosofía que tengo personalmente.

San Francisco. "Es una ciudad tranquila, yo soy de Rosario y se vive con mucha inseguridad, no se puede salir mucho y estar en un lugar así, tranquilo, muy familiar, es relajante y te hace pensar solamente en venir a entrenar, en darle la alegría a la gente, así que estoy muy contento con la ciudad también", dijo Carnovale.

- ¿Un mensaje para el hincha?

Espero que nos acompañen en esta temporada como lo hacen siempre, que sueñen con nosotros así ese deseo del ascenso se puede concretar.