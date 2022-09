Bailarines locales clasificaron al All Dance Argentina

Bailarines de la Academia de Arte y Expresión, dirigidos por sus profesoras Claudia Mina y Daiana Nanzer, participaron días atrás del All Dance San Francisco obteniendo excelentes resultados. El evento tuvo lugar el domingo 18 de septiembre en las instalaciones del Teatro Mayo.

Resultados

Trío Danza Jazz categoría Mini

Juana Badelino, Fernanda Díaz Pineda y Priscila Landra): 1° puesto.

Grupo Danza Jazz categoría Niños “Cruella”

Giuliana Lamberti, Kira Rodriguez, Valentina Gilli, Lola Perez Rodríguez, Sofía Racca, Catalina Peretti, Lola Montes Pontet, Emilia Oviedo, Julieta Gimenez: 1° puesto.

Grupo Danza Jazz categoría Open Junior

Badelino, Diaz Pineda, Landra, Lamberti, Rodriguez, Gilli, Perez Rodriguez, Racca, Peretti, Montes Pontet, Oviedo, Gimenez y Victoria Alovatti: 1° puesto.

Grupo Acro Dance categoría Pre Jóvenes “Aladdin”

Helena Pagani, Violeta Sarra, M. Emilia Oldrino, Delfina Mascherano, Joaquín Gainza Quaglia, Paulina Felizia, Jazmín Felizia, M. Cielo Monina, Martina Dalmazzo, Sofía Martelotto, Victoria Alovatti, Julia Gaviglio, Rafaela Broda y Josefina Picatti): 1° puesto

Grupo Acro Dance categoría Open Jóvenes y Adultos “Brujas”

Agustina Pereyra, Martina Aylagas, Romina Brizzio, Catalina Sosa, María Sarra, Carola Vocos, Giulia Brandizi y Candela Casas: 2° puesto.

Grupo Danza Jazz categoría Open Prejóvenes Jóvenes y Adultos “The greatest show”

Integrado por los bailarines de las dos coreografías anteriores: 2° puesto.

Premios especiales obtenidos

New Alldancers Awards – Mejor coreo solo, dúo o trío

Trío Danza Jazz categoría Mini (Badelino, Landra y Diaz Pineda)

New Alldancers Awards – Mejor coreo grupal

Grupo pequeño categoría “Niños” con la coreografía “Cruella”.

Todos las coreografías que presentamos obtuvieron el pase al All Dance Argentina a realizarse el 11, 12 y 13 de noviembre de 2022, donde podrán clasificar al All Dance Sudamericano Viña del Mar 2023 Sundanceweek, Cancun 2023; All Dance Continental América, Panamá 2023; All Dance Luxury, República Dominicana 2023; All Dance Las Vegas, 2023 y al All Dance World, Orlando, Estados Unidos 2023.