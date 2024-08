Baby Fútbol: programación de la quinta fecha del Clausura

La Liga de Baby Fútbol dio a conocer la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura, que se jugará el próximo sábado 10 de agosto a partir de las 13.

5ª fecha

Barrio Cabrera vs. 2 de Abril (En 2 de Abril)

Dep. Norte vs. Dep. Josefina

Barrio Jardín vs. Los Albos

Belgrano vs. Dep. Oeste

Los Andes vs. CDyC El Faisán

Dep. El Trébol vs. Tiro y Gimnasia

Estrella del Sur vs. Gral. Savio

DMD Freyre vs. Inf. Xeneize

Dep. Sebastián vs. Tarzanito

Libre: CD River

Así quedaron las tablas de posiciones

Categoría 2012

Categoría 2013

Categoría 2014

Categoría 2015