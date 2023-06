Este lunes habrá actividad en el Baby Fútbol, no habrá fecha oficial, pero sí torneos en las canchas de Deportivo Sebastián y Centro Deportivo River.

En Sebastián se juega un relámpago para la categoría 2011 que comenzará a partir de las 9 de la mañana, mientras que en River se disputará un encuentro de la categoría 2017 que continuará el martes.

Relámpago Cat. 2011 - Dep. Sebastián (Lunes)

Primera fase

9 hs | Gral. Savio vs. Los Albos

9.40 hs | Dep. El Trébol (El Tío) vs. Tarzanito

10.20 hs | CDyC El Faisán vs. CD River

11 hs | Barrio Jardín vs. Dep. Oeste

11.40 hs | Los Andes vs. 2 de Abril

12.20 hs | Inf. Xeneize vs. Tiro y Gimnasia

13 hs | Belgrano vs. Estrella del Sur

13.40 hs | Dep. Norte vs. DMD Freyre

14.20 hs | Barrio Cabrera vs. Dep. Sebastián

15 hs | Dep. Josefina vs. -

Encuentro Cat. 2017 - CD River

Lunes

11 hs River vs. 2 de Abril

11.35 hs Josefina vs. Los Albos

12.10 hs DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

12.45 hs El Faisán vs. 2 de Abril

13.20 hs Josefina vs. DMD Freyre

13.55 hs Los Albos El Faisán

14.30 hs Tiro y Gimnasia vs. 2 de Abril

15.05 hs Los Albos vs. DMD Freyre

15.40 hs Josefina vs. 2 de Abril

16.15 hs El Faisán vs. Tiro y Gimnasia

16.50 hs River vs. Los Albos

17.25 hs Dep. Oeste vs. Tarzanito

18 hs Belgrano vs. Barrio Jardín

Martes

10.10 hs Los Andes vs. Barrio Cabrera

10.45 hs Dep. Sebastián vs. Estrella del Sur

11.20 hs Gral. Savio vs. River

11.55 hs Tiro y Gimnasia vs. Dep. Norte

12.30 hs Dep. Oeste vs. Barrio Jardín

13.05 hs Belgrano vs. Tarzanito

13.40 hs Los Andes vs. Estrella del Sur

14.15 hs Sebastián vs. Barrio Cabrera

14.50 hs River vs. Dep. Norte

15.25 hs Tiro y Gimnasia vs. Gral. Savio

16 hs Barrio Jardín vs. Tarzanito

16.35 hs Belgrano vs. Dep. Oeste

17.10 hs Sebastián vs. Los Andes

17.45 hs Barrio Cabrera vs. Estrella del Sur

18.20 hs Dep. Norte vs. Gral. Savio

18.55 hs River vs. Tiro y Gimnasia