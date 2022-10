Tras disputarse la 16° fecha del Clausura de Baby Fútbol, en la categoría 2010 Barrio Jardín y El Trébol ahora comparten la punta del campeonato. Además, El Faisán de Devoto se puso a un punto.

En la categoría 2011 el puntero sigue siendo el Centro Deportivo River, mientras que la categoría 2012 Belgrano sigue marcando el camino. En tanto, en la 2013 el único líder es Estrella del Sur.

Así están las tablas del Clausura

Categoría 2010

1. Barrio Jardín 27 pts.

2. Dep. El Trébol (El Tío) 27 pts.

3. CDyC El Faisán 26 pts.

4. Dep. Josefina 20 pts.

5. Estrella del Sur 18 pts.

6. Gral. Savio 18 pts.

7. Dep. Oeste 18 pts.

8. CD River 17 pts.

9. Los Albos 17 pts.

10. DMD Freyre 15 pts.

11. Belgrano 13 pts.

12. Barrio Cabrera 14 pts.

13. Tiro y Gimnasia 12 pts.

14. Los Andes 10 pts.

15. Tarzanito 10 pts.

16. 2 de Abril 10 pts.

17. Dep. Norte 9 pts.

18. Dep. Sebastián 5 pts.

19. Infantil Xeneize 2 pts.

Categoría 2011

1. CD River 26 pts.

2.Tiro y Gimnasia 23 pts.

3. Barrio Cabrera 22 pts.

4. CDyC El Faisán 22 pts.

5. Belgrano 21 pts.

6. Barrio Jardín 20 pts.

7. Dep. Norte 19 pts.

8. Los Andes 18 pts.

9. Los Albos 16 pts.

10. Gral. Savio 16 pts.

11. Dep. Oeste 14 pts.

12. Dep. Sebastián 14 pts.

13. Estrella del Sur 13 pts.

14. Tarzanito 13 pts.

15. 2 de Abril 8 pts.

16. Dep. El Trébol (El Tío) 7 pts.

17. DMD Freyre 6 pts.

18. Infantil Xeneize 3 pts.

19. Dep. Josefina 3 pts.

Categoría 2012

1. Belgrano 29 pts.

2. Estrella del Sur 26 pts.

3. Dep. Norte 24 pts.

4. Los Albos 23 pts.

5. Dep. Sebastián 22 pts.

6. Dep. El Trébol (El Tío) 19 pts.

7. Los Andes 19 pts.

8. Dep. Oeste 18 pts.

9. 2 de Abril 16 pts.

10. Gral. Savio 13 pts.

11. DMD Freyre 11 pts.

12. Barrio Jardín 10 pts.

13. CDyC El Faisán 10 pts.

14. Tiro y Gimnasia 10 pts.

15. Infantil Xeneize 10 pts.

16. Dep. Josefina 10 pts.

17. Barrio Cabrera 9 pts.

18. CD River 7 pts.

19. Tarzanito 2 pts.

Categoría 2013

1. Estrella del Sur 29 pts.

2. CD River 25 pts.

3. Belgrano 24 pts.

4. Los Albos 24 pts.

5. Dep. Sebastián 22 pts.

6. Dep. Josefina 21 pts.

7. Gral. Savio 18 pts.

8. 2 de Abril 18 pts.

9. Barrio Cabrera 17 pts.

10. Los Andes 17 pts.

11. CDyC El Faisán 13 pts.

12. Dep. Norte 13 pts.

13. Tiro y Gimnasia 12 pts.

14. Dep. Oeste 10 pts.

15. DMD Freyre 8 pts.

16. Tarzanito 7 pts.

17. Dep. El Trébol (El Tío) 7 pts.

18. Barrio Jardín 4 pts.

19. Infantil Xeneize 0 pts.

17° fecha

Dep. Josefina vs. Tiro y Gimnasia

DMD Freyre vs. Dep. Oeste

Gral. Savio vs. CD River

Los Albos vs. Dep. Sebastián

Barrio Cabrera vs. Belgrano

Tarzanito vs. Dep. El Trébol (El Tío)

CDyC El Faisán vs. Barrio Jardín

Inf. Xeneize vs. Estrella del Sur

Dep. Norte vs. Los Andes

Libre: 2 de Abril