Este domingo comenzó el torneo de la Liga Juvenil "Promesas del Fútbol - Raúl Paccioretti" de la Liga Juvenil. La competencia, para las categorías Sub14 y Sub16, tuvo acción en las canchas de Juventud Unida y Defensores de Iturraspe, donde se realizó la inauguración.

Resultados de la jornada

Cancha de Defensores de Iturraspe

Def .de Iturraspe 0-0 Estrella Verde (sub 14)

Def. de Sportivo 2-0 Antártida Blanco (sub 14 )

Antártida Blanco 0-1 Def de Iturraspe (sub 16)

Cancha de Juventud Unida

Juventud Unida 0-6 Antártida Azul (sub 14)

Los Pingüinos 1-0 Juventud Unida (sub 16)

Antártida Azul 3-0 Peñarol (sub 16)