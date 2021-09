Varios clubes de la antigua Liga Amateur de San Francisco decidieron organizarse con el objetivo de refundar o reactivar una liga local, de primera división, con la participación de los clubes de barrio.

La Milka, Iturraspe, Barrio Parque, La Florida, 1º de Mayo, son algunos de los que comenzaron a trabajar de la mano de ex jugadores y junto a la Comisión de la Liga Juvenil, encabezada por Carlos Giordano, quienes también habían organizado una liga de similares características en 2019 que luego la pandemia no les permitió continuar de fortalecer.

"Esta vez la iniciativa vino de los clubes", comentó Giordano, quien también señaló que la idea es articular esta competencia con la Liga Juvenil (donde participan chicos Sub14 y Sub 16) para que sirva como continuidad.

"Nos interesó el proyecto, armamos una Comisión Directiva. Empezamos hace unos 20 días, la mayoría -solo Iturraspe y La Milka- no tienen fútbol, entonces los demás ya están trabajando detrás de esto para armar sus equipos con la idea de que en noviembre podamos tener un campeonato corto, para el año que viene comenzar con todo con una primera división libre o por categorías", explicó Giordano.

Y agregó: "Hay mucha esperanza de que esto sea un golazo por el solo hecho de que todos están esperando de que se empiece a competir".

"Estamos muy entusiasmados"

Sergio "Chelo" Casas, ex jugador identificado con 1º de Mayo, contó que para él fue una gran alegría recibir esta noticia como apasionado del fútbol, rápidamente se entusiasmó y comenzó a convocar a otros ex jugadores como Marcelo "Chelo " Frócil para volver a las raíces.

"Comenzamos con reuniones y obviamente quedan varias cosas por pulir, pero lo primero que hicimos fue armar una Comisión para empezar a darle un formato a esta idea que tenemos. De mi parte, yo me dije, Mayo no puede quedar afuera de esto, sé que tocando algunas puertas de la gente de Mayo voy a tener respuestas, pero las ideas que hay con respecto a la contención de los jóvenes de hoy que no es la misma juventud de hace varios años atrás cuando dejamos de jugar nosotros", indicó.

Y agregó: "Estamos muy entusiasmados, ahora tenemos que atraer a la gente, a los jugadores, todavía no lo hemos definido pero hemos acordado hacerlo sin egoísmos porque tenemos que tirar todos para el mismo lado, tenemos que ser una cooperativa para que esto resurja".

En el caso de Mayo, Casas comenzó a conformar el grupo de trabajo del club y en las próximas semanas se definirán los roles para lanzar una convocatoria y armar el equipo de fútbol.

La Comisión conformada

Presidente: Carlos Giordano

Vicepresidente: Daniel Cuello

Secretario: Jorge Aymar

Tesorero: Juan Carlos Alegranza

Protesorero: Juan Carlos Zabala

Vocales titulares: Marcelo Frócil, Ezequiel Mareto, Marcos Vale, Diego Garay, Andrés Ciarrochi, Sergio Casas, Franco Aymar, Raúl Contreras, Darío Astrada y Yanina Becerra.

Arranca la Liga Juvenil

Por otro lado, este domingo comienza la Liga Juvenil de Fútbol con la participación de 15 equipos entre Sub 14 y Sub 16. La ceremonia inaugural se realizará en cancha de Defensores de Iturraspe a las 9 de la mañana.

"Veníamos moviendo entre 23 y 24 equipos por año, el parte los complicó a todos. En los años que estamos en la Liga fue el que más nos costó, costó que vuelvan los chicos a los clubes al no tener continuidad por la pandemia, hablando con los delegados nos cuentan que no es fácil que los chicos vuelvan, fue empezar todo de cero", comentó Carlos Giordano.

La programación:

Cancha de Defensores de Iturraspe

9:00 hs Def .de Iturraspe vs Estrella Verde (Sub 14 )

10:15 hs Def. de Sportivo vs Antártida Blanco (Sub 14 )

11:30 hs Antártida Blanco vs Def de Iturraspe (Sub 16)

Cancha de Juventud Unida

9:00 hs Juventud Unida vs Antártida Azul (Sub 14)

10:15 hs Los Pingüinos vs Juventud Unida (Sub 16)

11:30 hs Antártida Azul vs Peñarol (Sub 16)

Libre : la Milka (Sub 14)

(*) Partido a recuperar: La Milka vs Iturraspe Un Sentimiento (Sub 16)