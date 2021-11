Este miércoles 10 de noviembre, el club Antártida Argentina celebró sus 73 años de vida y en ese marco, el presidente Eduardo Pedrone dialogó en La Mañana de El Periódico FM 97.1.

La institución tuvo un gran crecimiento en los últimos años con la apertura de nuevas disciplinas e infraestructura en el predio "Veíamos que el club hasta ese entonces era solo bochas y fútbol, como todos sabemos el fútbol es una disciplina cara y económicamente difícil, entonces vimos la necesidad de que no nos ocurra como a otros clubes de la ciudad que lamentablemente desparecieron o les solo la sede y un campo de deportes abandonados, sin ser ningunos genios ni nada por el estilo, incorporamos otras disciplinas porque si no había futbol no había nada en el predio, empezamos con las primeras canchas de pádel de blindex, después el hockey con todo lo que implicó la primera cancha sintética, también jugar en la Liga Cordobesa de hockey que es una de las más importantes de Argentina y el mismo año que hicimos la cancha ascendimos de categoría, incorporamos la rama femenina que nos hacía falta en el club, después vino el patín, el gimnasio y ahora las nuevas canchas de pádel; y la idea era esa, hoy el club está abierto desde las 7 de la mañana hasta la una del día siguiente, siempre con actividades...", señaló Pedrone.

"La idea era cumplir un rol social para que los chicos en lugar de andar por ahí estén más horas en el club", dijo el presidente de Antártida.

Cierre de año

Por otro lado, el presidente del club explicó que cada disciplina despedirá el año a su manera. La primera despedida confirmada es la de fútbol que lo hará el 28 de noviembre con la inauguración de nuevas obras.

"El domingo 28 de noviembre la subcomisiones de fútbol de inferiores y mayores van a hacer un almuerzo donde se vana inaugurar los vestuarios nuevos y banco de suplentes del estadio de fútbol, también va a ser una despedida de año para los más chicos... después cada una de las disciplinas van a ir cerrando el año a medida que puedan, tenemos un salón grande pero nos quedó chico para celebrar con todas las disciplinas juntas", comentó Pedrone.