Amigos de Ituzaingó se consagró campeón del 41º Campeonato Nacional de Baby 2017

S. D. Amigos de Ituzaingó se consagró campeón de la 41º edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol al vencer por penales a Leandro N. Alem en la gran final.

La final, disputada en el Club Deportivo Oeste, finalizó igualada sin tantos y debió definirse desde los doce pasos. Allí, los dirigidos por Lorenzo Ledesma y Adrián Jaime fueron más eficaces y aprovecharon la gran actuación de su arquero para sentenciar la serie 3-2 a su favor y conseguir su primer título en la competición.

En semifinales, los consagrados superaron a Nuestra Señora de La Salud por 2 a 1, mientras que Alem eliminó por penales al CADO (tras empatar sin goles), que se adjudicó el trofeo de mejor equipo de la Liga de Baby Fútbol San Francisco.

El recorrido hacia el título

Ituzaingó disputó 11 encuentros a lo largo de toda la semana, registrando ocho triunfos (3-0 vs Atlético Esmeralda, 3-0 vs Belgrano, 8-0 vs Juventud Unida de General Campos, 4-1 vs C. D. River, 4-2 vs 2 de Abril, 4-0 vs Flecha del Plata, 2-0 vs General Savio y 2-1 vs Nuestra Señora de la Salud), dos empates (1-1 vs Lomas San Martín y 0-0 vs Leandro N. Alem) y una sola derrota (1-2 vs Antártida Argentina).