El Club Alumni inicia un nuevo ciclo: este miércoles asumió como nuevo presidente Gabriel “Pachola” Buffa, quien fuera jugador por muchos años en la entidad deportiva de San Francisco y dirigente otros tantos.

Se trató de una jornada histórica para el club, que todavía intenta ponerse de pie deportivamente y recuperar parte de su historia.

"Hace un año hace que estoy radicado nuevamente en San Francisco, después de casi 30 años en San Luis, casi un año que estamos trabajando. Lo primero que hice fue meterme de nuevo de lleno en el club, como siempre lo hice mientras estuve acá, y trabajar", comentó Buffa.

En este tiempo, indicó, han avanzado en diferentes aspectos, entre ellos en la constitución de la Comisión Directiva, ya que el club lleva casi una década sin personería jurídica.

"Nos abocamos también a eso y gracias a Dios estamos en este momento en condiciones de constituir la la Comisión Directiva, de hacer la asamblea, y trabajar como hay que trabajar, en orden, prolijamente y con mucha voluntad hacia el club", sostuvo.

Actividades

En esa línea, el nuevo presidente indicó que si bien el básquet todavía no arrancó, sigue siendo la actividad principal. De todas maneras, en la actualidad esta actividad se ve secundada por el newcom, una adaptación del vóley para adultos mayores, donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red.

"Es una actividad que se está haciendo conocida en la ciudad, pero que es muy conocida a nivel nacional. Es un deporte en su gran mayoría para adultos mayores, si bien ahora ya se empezó a jugar desde los 40 años. Las categorías son más +40, +50, +60 y +70, se juega muchísimo a nivel país. Nosotros tenemos un grupo de 60 personas, en su gran mayoría de 50, 60 y 70 años, que hicieron esto posible, que han apostado por el club", afirmó Buffa.

Otra de las actividades que realizan es boxeo, conjuntamente con la Municipalidad de San Francisco: "Fue un acuerdo que tuvimos con Martín Llaryora hace 10 años. En 2023 caduca el acuerdo, pero seguro que vamos a hacer algún otro tipo de acuerdo".

Volviendo al básquet, Buffa apuntó que buscan "ponerse a la altura" de la actividad dentro de la ciudad. "La prioridad histórica y actual es el básquet. A Alumni se lo conoce por lo que era Alumni como básquet. Creo que era el club que más jugadores sacaba, el club que más jugadores le dio a la selección de San Francisco, pero después tuvimos un parate", dijo.

Y agregó: "Hoy no podemos compararnos con lo que es San Isidro, con lo que es El Ceibo, El Tala, que son entidades que han seguido creciendo a través del tiempo. No sé si algún día los podremos alcanzar, pero la idea es esa, ir tras lo que han hecho ellos, tratar de imitarlos y, modestamente, poder ponernos a la altura, no sé si en la competencia, pero sí en la parte estructural".

Dentro y fuera de la cancha

Buffa destacó que pese a que siempre le interesó trabajar "desde dentro de la cancha", ahora le toca desde otro lugar.

"También me encanta ver un club pintado, arreglado, un club que está creciendo, un club con obras. Esa es la idea, trabajar mucho desde afuera también. Hay un grupo enorme personas que entienden de esto. Si bien no es gente que ha estado históricamente en el club, puedo asegurar que trabajan con tanto cariño, que es como que han estado toda la vida dentro del club", manifestó.

Sobre el final, destacó el rol de las entidades deportivas como actores clave en el tejido social. Y recordó que muchos de los jugadores que han pasado por las divisiones inferiores de club hoy son profesionales.

"En eso tuvo mucho que ver el club, donde te criaste, tu entorno. Entonces nos sentimos partícipes. Creo que la función de los clubes es esa, sacar a los chicos de la calle. Y si los tenés adentro, y encima se convierten en profesionales, es una alegría, más que salir 10 años seguidos campeones en una disciplina. Yo creo que esto es alargador y es por donde tenemos que ir", aseguró.