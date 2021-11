La Flor Nacional vive un presente muy auspicioso porque esta semana se consagró campeón del Torneo Asociativo de manera invicta con un récord de 14 triunfos consecutivo en el certamen. Además, juega las semifinales de la Liga Provincial ante San Martín de Marcos Juárez 8el próximo domingo a partir de las 20.30 horas).

En ese marco, el entrenador Eduardo “Mara” Blengini habló del título obtenido, pero afirmó que ahora el foco está puesto en la Liga Cordobesa. “A mí me cuesta muchísimo, lo disfruté, pero ya sabemos que el domingo tenemos una competencia muy importante, lo del miércoles me gustó, pero ahora quiero el postre, tenemos que trabajar y pensar que estamos entre los mejores cuatro de la provincia y nos tocó a priori el rival más fuerte”, explicó el DT que también aseguró que apenas terminada la final ya estaba observando a San Martín de Marcos Juárez.

“No soy ejemplo de nada, pero lo vivo de esa manera. Tengo otras actividades, pero el básquet lo vivo de una manera especial, creo que está más mal que bien, pero me toca vivirlo de esta manera y es la única manera que conozco. Hay veces que siento que tengo que parar un poco y disfrutar un poco más, pero no me sale, me toca vivirlo así”, afirmó.

Quiere más

Para la Flor Nacional el año no termina y todavía quedan objetivos por cumplir. “Queremos buscar algo más, siempre digo que para festejar hay tiempo, hoy tenemos que tener la cabeza focalizada en el domingo porque vamos a enfrentar a un equipo que terminó invicto en la fase regular, que nunca perdió de local, que en los papeles son grande protagonistas, pero eso nos tiene que hacer más fuerte a nosotros y para lograr algo vamos a tener que tener un juego casi perfecto”, explicó.

“No quiero ser corta mambo, entiendo que hay que festejar porque merecido lo tienen, pero esto sigue, si nos quedamos con lo que logramos, estaríamos equivocando el camino”, concluyó.

Los frutos del trabajo

Blengini se mostró muy orgulloso de su equipo y destacó el compromiso que tienen. “Intentamos bajar una idea, por momentos sale y por momentos no, y como en todo club hay gente que le gusta como juega el equipo y hay gente que no. Tratamos de buscar una línea de respetarla, que se comprometan con lo que hacen, al margen del resultado estoy muy conforme porque los chicos están comprometidos y me lo manifiestan a diario”, señaló el DT.

Hace 10 meses, El Ceibo comenzó a entrenar y pese a la incertidubre que reinó a principios de año nunca aflojó. De alguna manera, los resultados son frutos de un trabajo colectivo en la institución y un compromiso supremo. “Lo que se termina viendo es la labor de los jugadores, pero hay mucha gente que trabajó detrás de esto, cumpliendo, pagando los sueldos a cada uno de los chicos y es para destacar, cuando un equipo sale campeón no hay una sola cosa bien hecha, hay un montón”, comentó Blengini.