El próximo fin de semana se desarrolla el tradicional abierto de vóley que organiza el club El Tala para las categorías sub 14 y sub 18. La competencia contará con importantes equipos del orden nacional y un equipo brasilero.

Romina Galliano habló con el Clásico Deportivo, programa que se emite en la Radio de El Periódico FM 97.1, donde contó detalles de la edición 16 de este certamen que llevará el nombre del reconocido entrenador Raúl "Tuca" Juncos.

"Arrancamos el lunes con toda la ansiedad, nosotros venimos preparando este torneo desde hace meses con la subcomisión y con el club, estamos esperando el finde con muchas ganas. Las chicas también están muy ansiosas esperando el finde", comentó la entrenadora y ex jugadora nacional.

Galliano explicó que en esta edición el torneo cambia de nombre porque antes se denominaba "Juan Manuel Almada". "Choco fue un gran entrenador que tuvo El Tala, muy importante, pero este año la subcomisión tomó la decisión de que el torneo lleve el nombre de Tuca. Estamos trabajando mucho, muy contentos con ese reconocimiento para Tuca porque es un grande y quien habla de El Tala también sabe lo que es el Tuca como entrenador...", señaló.

Nacional e Internacional

Galliano comentó que el torneo tendrá 28 equipos en sub 14 y 24 equipos en sub 18, muchos de ellos equipos de renombre. "Vamos a tener de todo, viene el equipo Juventus de Brasil, vamos a tener a Vélez, Estudiantes de La Plata, Glorias de Buenos Aires, vienen de San Guillermo, San José de Entre Ríos, Rowing y Neuquén de Paraná, más los equipos de la zona de Brinkmann; va a estar super interesante el torneo, armábamos el fixture y no queríamos estar en ninguna zona -risas-. Va a estar buenísimo, la idea es que sea un finde a puro vóley, que la ciudad se llene de color con las camisetas de los distintos clubes, la idea es que sea una fiesta. El acto inaugural va a ser el sábado por la tarde con presentación de las delegaciones y animaciones", comentó la entrenadora.

"Vamos a tener canchas en El Tala, FASTA, Ravetti y San Isidro; repartimos canchas de sub 14 y sub 18 por la cantidad de equipos, además del traslado, tenemos que armarlo relativamente cerca que lleva toda una organización que por ahí no se ve. Para los alojamientos tenemos la colaboración de las escuelas, los equipos duermen ahí, tenemos comedor en Ravetti, en El Tala, así que mas o menos así es la organización. Lleva un despliegue tremendo porque son más de 500 jugadoras, más los acompañantes, los profes y va a estar lindo porque lo venimos preparando desde hace un montón, hay muchas ganas y mucha gente involucrada", explicó Galliano.

"Hicimos una convocatoria de padres, madres, familias para la colaboración y fue espectacular; por suerte tenemos mucho acompañamiento porque la familia de El Tala es así", comentó Romina Galliano.

La competencia comenzará el sábado por la mañana -desde las 9-, se extenderán por la tarde y hasta el domingo por la mañana. Por la tarde del domingo se disputarán las finales en el estadio "Luis Rafael Ferreyra".