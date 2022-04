Este sábado comienza el nuevo torneo de la Liga Amateur de Fútbol, tras la revolución generada con el primer campeonato esperan que esta nueva temporada fortalezca al fútbol de barrio.

En ese marco, el presidente de la institución Carlos Giordano y el secretario Julio Ricci contaron detalles de lo que se viene. "Ni bien terminamos el campeonato anterior nos reunimos con los delegados interesados en participar, hicimos un nuevo reglamento con pautas, condiciones y la forma en la que se iba a jugar el nuevo campeonato, más los requisitos para los jugadores. Se pudo armar con 18 equipos, dos zonas de 9 donde juegan todos contra todos ida y vuelta", explicaron.

"Quedaron dos equipos en lista de espera y se sumó uno mas que está proyectando a futuro y lo veremos en el próximo torneo. También quedó en el tintero la reserva que queremos incorporarla para el próximo torneo", agregaron.

Así se juega la primera fecha -click acá-

- ¿Sorprende el interés de los equipos de la región en venirse hasta acá a jugar la Liga?

Al tener tanto auge la liga y al ser tan competitiva, te sorprende este interés. Nos habló la gente de Quebracho que tenía al club parado, les interesó mucho y la mayoría ya venía siguiendo lo que fue el último campeonato, en el caso de Marina por ahí sí sorprende más porque ellos juegan en Liga Regional, pero les interesó esta liga, cumplieron todos los requisitos y por eso están adentro.

- Este torneo también se viene con canchas nuevas, o viejas en realidad que se recuperaron en estos últimos meses...

Al tener más canchas hay mas oportunidades de agregar más equipos. En su primer momento lo hablamos mucho a este tema porque al no haber tantas canchas tampoco podíamos largarnos a agregar equipos, pero La Flora trabajó muchísimo para que la cancha esté en condiciones, la semana pasada estuvimos recorriendo la cancha de Ferroviarios y también han trabajado mucho, es para felicitarlos porque el trabajo que hicieron en tan poco tiempo para tener las canchas en condiciones es un gran logro. El tema también es que en San Francisco no hay muchas canchas de once, es lo que hablamos internamente, ojalá todos pudieran tener cancha y ser locales cada 15 días par trabajar su cantina, su entrada, pero hoy contamos solo con 5 canchas.

- ¿Cómo organizaron la seguridad?

Vamos a tener cuatro personas de seguridad privada en cada cancha, encargada de la parte interna de la cancha, cuidar a los árbitros, jugadores y seguridad interna. En la parte externa va haber móviles policiales patrullando fuera de la cancha...

- ¿Qué expectativas hay para este nuevo torneo?

Lo de la gente lo venimos viendo en los amistosos, el sábado pasado en los "Ferro" había 500 personas en un amistoso, imagínate la expectativa que hay para el inicio. Va a ser muy lindo y muy bueno para la gente que está esperando ver a cada barrio...

- Hay una revolución en los barrios, la juventud se enganchó mucho y están todos muy interesados en participar...

Lo bueno de juntar jóvenes, que entrene en la semana y jueguen los sábados, se les han agregado mucha gente "grande" que están en competencia, gente de 30-31 años que para un club de pibes que recién empiezan en un barrio es una ayuda muy grande tener a alguien de experiencia y los ayuda muchísimo, fue el logro de lo que pasó en el primer campeonato que llevó a que muchos chicos se incentiven a jugar. Tenemos un listado de 30 jugadores por equipos y no baja de esa cifra, hay muchos chicos, no había una competencia de este tamaño los sábados a la tarde y esto les ha abierto puertas a chicos que estaban parados o que jugaban en otras ligas y vos ves que trabajan toda la semana para ponerse bien para el torneo, va a ser muy lindo porque va a ser muy competitivo.

- ¿Qué mensaje le dan a la gente a los clubes para este nuevo torneo?

De mi parte (Giordano) es que la gente cuide lo que hemos formado, el comportamiento principalmente. Todo se basa en el comportamiento, el fútbol es una fiesta, uno gana y otro pierde, pero el pensamiento de uno y lo que inculcamos es la tranquilidad en las canchas, después el folklore del fútbol va a estar siempre...

Por mi parte lo mismo (Ricci), que la gente vaya a disfrutar a la cancha, vuelva a comer el choripán, la gaseosa, que disfrute de cada club, de cada equipo, que vaya a ver buen fútbol porque va a haber buen fútbol por el nivel que estuvimos viendo, estamos encargados de los fichajes y veo los jugadores que ficharon, la verdad que va a haber un nivel muy bueno, eso nos motiva para el segundo campeonato darle más auge y se siga haciendo más fuerte. Nuestro anhelo es hacer una sub 21 o reserva para el segundo campeonato.