El próximo viernes 8 de julio -desde las 20 horas- se realizará un Festival de Boxeo en el estadio "Severo Robledo" de San Isidro, que contará con ocho peleas amateurs y una profesional a 6 rounds en la categoría Crucero entre Pablo Villanueva y Sergio Córdoba de Córdoba capital.

La velada está cuenta con el patrocinio de la Municipalidad de San Francisco a través de la Dirección de Deporte y la organización de Brito Box, con la fiscalización por la Federación Cordobesa de Boxeo.

Al respecto, el director de Deporte, Juan Iturburu expresó: “Quiero destacar que cuando empezamos con la idea de hacer un festival de este tipo, el intendente Damián Bernarte nos apoyó en esta iniciativa como con todas las actividades relacionadas con el deporte, así que agradecerle y a todas las personas que colaboraron con nosotros”.

Por su parte Federico Brito, organizador del evento, comentó que las entradas anticipadas se pueden conseguir en el Gimnasio Municipal de Boxeo y en el kiosco El Busca con un costo 700 pesos. “Esperamos contar con el apoyo de todos los vecinos de San Francisco y de la zona para que podamos seguir realizando este tipo de eventos deportivos, que le hacen tan bien a la ciudad”.

Asimismo, Pablo Villanueva boxeador profesional, agregó: “Estamos todos muy contentos, ansiosos, hace tiempo que no se notaba una tan buena expectativa como lo estamos viendo previo al festival, la venta de entrada va muy bien y bueno felices de volver a tener una oportunidad de pelear de local porque veníamos de 3 años de inactividad en la ciudad, es por ello que estamos muy agradecidos a toda la gente que nos está apoyando para que el evento sea un éxito”.

En este evento debutará Kevin Mansilla de 19 años, quien se mostró ansioso ante su primera pelea y comentó que se encuentra entrenando junto a su preparador Robert Gutiérrez. “Hace tres años que me dedico al boxeo, ante esta posibilidad estoy esperando muy expectante el día que llegue la pelea”.

En representación del Gimnasio Municipal de Boxeo, Máximo Núñez participará en la categoría amateur del festival. En ese contexto su entrenador Fabricio Montenegro dijo que “venimos trabajando hace mucho con Máximo, yo estoy a cargo de su entrenamiento físico y queríamos dar las gracias por la oportunidad al municipio y a Fede Brito. Vamos a tratar de dar lo mejor ya que nos venimos preparando hace meses con intensidad”.

Cabe resaltar que este jueves 7 de julio a las 18hs. se llevará a cabo el pesaje entre los profesionales Pablo Villanueva y Sergio Córdoba en el Gimnasio Municipal de Boxeo ubicado en calle Irigoyen al 700.

La cartelera

Kevin Mansilla (San Fco.) vs. Mateo Álvarez (Rafaela) H. 69kg.

Brian González (San Fco.) vs. Mateo Giecco (Las Varillas) H. 60kg.

Claudio López (San Fco.) vs. Gastón López (San Jorge) H. 60kg.

Sebastián Gutiérrez (San Fco.) vs. Agustín Giménez (Villa María) H. 64kg.

Tomás Llópiz (Devoto) vs. Ramiro Puchetta (Las Varillas) H. 91kg.

Máximo Núñez (San Fco.) vs. Gastón Fioretti (Villa María) H. 69kg.

Pablo Villanueva (San Fco.) vs. Sergio Córdoba (Córdoba) - Crucero - 6 rounds