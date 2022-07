El Ceibo arrancó esta semana su preparación de cara a la Liga Cordobesa de Básquet que otorgará cinco plazas a la Liga Federal 2023. La Flor Nacional es el vigente campeón de la competencia y busca repetir el protagonismo en el torneo con la misma receta.

El elenco de nuestra ciudad mantuvo la base del plantel que disputó el certamen federal pasado, solo con tres bajas en el plantel (Bono, Calorio y Garetto) y una incorporación (García). También vuelve a apostar por Eduardo Blengini como entrenador, acompañado por Lautaro Oitana (AT) y Gabriel Vercesi (PF).

En ese sentido, el entrenador -campeón de las ediciones 2019 y 2021- habló del momento que atraviesa el equipo y fue muy crítico del sistema clasificatorio implementado ya que la Flor Nacional se ganó la plaza siendo campeón en 2021 y ahora debe "volver a empezar".

"Nosotros hemos tenido una tirada larga desde el 2021 con el Asociativo, mas el Provincial el cual hemos salido victoriosos, pero en seguida tuvimos que poner la cabeza en el Federal, era una continuación de lo que veníamos haciendo; ese fue un torneo muy lindo por la manera de jugar que tuvimos y acompañado de los resultados hemos terminados entre los dos mejores clasificados, fuimos el mejor equipo de la provincia y después terminamos de la manera que no nos hubiese gustado, queríamos repetir lo del torneo Asociativo anterior saliendo campeones invictos, no pudimos lograr el resultado, pero el análisis fue muy positivo", comentó el entrenador.

Blengini explicó que solo tuvieron 15 días de vacaciones y de nuevo el equipo volvió a los trabajos de cara a la nueva temporada. "Hacía mucho que no parábamos, ahora estamos empezando de nuevo con casi el mismo equipo, tuvimos tres bajas (Bono, Garetto, y Calorio), hemos sumado a García y estamos en busca de un chico más, muy contento, comprometido, tenemos poco tiempo de preparación, estamos trabajando mucho en doble turno, tratando de repetir lo que hacíamos bien y corregir lo que hicimos mal para llegar de la mejor manera al 19 de agosto", indicó.

- ¿Qué te falta?

Nos está faltando un interno, para tener mayor rotación en el equipo y en el juego interno, al momento con lo que tenemos estamos bien, tratando de hacer varios entrenamientos, buscando química, maneras de jugar, ponernos bien físicamente. Son cuatro semanas las que tenemos, así que hacemos un mix de trabajos físicos, pelota, lanzamientos, obviamente que a mediada que pasan los días la ansiedad es cada vez más grande porque se acerca el torneo, sabemos que va a ser mucho más duro que el año pasado. Han bajado muchos jugadores del Federal para jugar este Provincial que injustamente tenemos que volver a jugarlo, la hemos ganado el año pasado, pero si queremos volver a jugar un Federal tenemos que clasificarnos y sabemos que va a ser durísimo.

- Todos le van a querer ganar a El Ceibo ¿Cómo lo toman?

Seguramente, los chicos saben que son los últimos campeones, pero va más allá de eso. Hoy decía que es una injusticia muy grande esto, hace meses que hemos salido campeones, primera vez en la historia que participábamos en el Federal y hoy estamos igual que el último llegado, da mucha bronca, no sabemos debido a qué se produjo esto, estábamos entusiasmados en seguir mejorando un montón de cosas y ahora tenemos que volver a la fila y empezar de nuevo, pero es la regla que han impuesto, no comparto en lo más mínimo, pero sabemos que nos van a poner en ese mote de candidato, vamos a tratar de hacer lo nuestro, de ser fuertes como hemos sido gran parte del año y veremos si somos capaces o no.

- ¿Qué conclusiones sacás de este largo proceso?

Los segundos procesos son difíciles, los chicos me conocen mucho a mí y yo los conozco mucho a ellos, nos tenemos que volver a seducir y ellos me tienen que volver a demostrar que pueden tener las ganas del primer día y yo tengo que demostrar las ganas también del primer día, es volver a reconquistarse porque sabemos que tenemos que volver a conseguir el mismo objetivo. El año pasado era hacer el papel más digno y terminar lo más arriba posible, se terminó con el primer puesto, ahora no sé para que vamos a estar pero nos gustaría volver a probar una experiencia en el Federal y para eso tenemos que clasificarnos, no sabemos todavía la zona, pero si sabemos que la mayoría de los equipos se están armando de buena manera, como nosotros.

- ¿Qué te parece esta regla de inscribir 10 fichas mayores?

Un papelón. La verdad que no logro entender la lógica, vos jugás un torneo con 10 fichas mayores y si lográs ese objetivo a 6 jugadores les tenés que decir que no siguen mas en el plantel, es raro, no entiendo. Yo ya escuché de esto que se implementó en otros países 20 años atrás y no dio resultado, no sé la lógica que se busca porque me parece que se va a generar un cansancio de los equipos que participan porque logran el objetivo y vuelven a la fila, no le veo buen fin, pero no soy el que pone las reglas así que si queremos seguir participando nos tenemos que adecuar a esta regla, pero insisto que me parece injusto.

- Fue muy bueno lo que se generó en las finales del Asociativo y ustedes han dado un puntapié inicial para que se revalorice el básquet local

Es tal cual, nosotros fuimos muy respetuosos del torneo Asociativo, desde el primer día en 2021 y cuando terminó el año le pedí por favor a los dirigente que mantuvieran el mismo plantel para tratar de tener un final de torneo con el equipo que había logrado el campeonato y el torneo provincial, entiendo que han hecho un esfuerzo grande para que se queden los jugadores y esta vez el resultado no nos acompañó, pero vale destacar el gesto que han tenido que todo el plantel se haya quedado, no nos tocó ganar, fuimos dignos competentes, estábamos convencidos que podíamos, pero no, perder una final no es lindo, estábamos acostumbrados a salir airosos de esos partidos, perder es doloroso, pero ojalá que salgamos fortalecidos.

- ¿Veremos a más juveniles en el plantel?

Sí, la idea es ir subiéndolos a los entrenamientos y que se vayan rozando, pero se hace muy difícil jugar con juveniles y lograr un objetivo. El torneo provincial va a ser muy exigente, sería el primero y me encantaría, pero a medida que vaya viendo que haya jugadores para ir sumando roce en primera lo voy a hacer, es una tarea difícil, sería lo ideal tener jugadores de tus formativas en primera.

"Quiero agradecerle a toda la gente que nos acompaña permanentemente, la gente de El Ceibo es mucha, a donde vamos se sorprenden porque nos acompaña mucha gente de local y de visitante. No es de la boca para afuera, es de verdad, vamos a hacer lo imposible para lograr el objetivo, entrenando muchísimo. Se ha generado un contagio muy bueno y eso también lo logran los chicos desde adentro de la cancha, ojalá seamos capaces de repetirlo", concluyó Blengini.