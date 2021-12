Ariel Reinero disfruta de sus vacaciones en San Francisco, su ciudad natal a la cual no regresaba desde hace mucho tiempo. El delantero surgido de Sportivo Belgrano tuvo en los últimos años experiencias sumamente gratificantes en el fútbol internacional y pretende seguir por ese camino.

Viene de vestir la camiseta de Carabobo FC, equipo de la primera división de Venezuela con el cual redondeó una buena campaña anotando 7 goles. Antes, tuvo un paso por el fútbol de ascenso de Italia, país en el cual atravesó la dura pandemia en 2020.

A la espera de su nuevo destino, Reinero dialogó con El Periódico donde contó su primera experiencia en el fútbol profesional.

- ¿Qué balance hacés de tu paso por el fútbol venezolano?

El desafío principal era que a los 27 años tenía que debutar en primera división y todo lo que implicaba poder estar a la altura. En mis deseos y pensamientos seguro que sí, pero tenía que plasmarlo dentro de la cancha y gracias a dios lo pude hacer, fui convencido de que podía lograrlo, para un delantero hacer goles siempre es bueno y por ser mi primera experiencia fue más que positivo porque llegué a hacer 7 goles, me hubiera encantado tener más minutos en cancha, pero son decisiones del técnico y creo que por ser mi primer año estuvo muy bueno.

- ¿Cómo llegás a Carabobo?

Por un compañero con el cual había jugado en Mandiyú. Él se fue para allá y un representante de Venezuela preguntó por un delantero, yo estaba en Italia, todavía y estaba por firmar en Marina Ragusa. Pasamos el perfil y a la noche me llamaron, fue de un día para el otro y no lo dudé.

- ¿Con qué te encontraste?

Es un torneo muy competitivo, pensé que estando en Italia podía equiparar las cargas, pero me sorprendí gratamente. En el plano internacional, todavía les cuesta, pero se le abrió mucho el mercado a los jugadores Venezolano y se dan cuenta que se puede vivir de esto y por eso ahora son mucho más profesionales. A mí me tocó estar en una etapa donde la televisación comenzó a transmitir mucho más los partidos y se le daba mucha promoción al fútbol.

Son un poco más desorganizados tácticamente, pero es un juego muy vertical y rápido. Nosotros teníamos gente rápida y como nueve de área a mí eso me venía muy bien.

"Fue muy lindo jugar contra jugadores que jugaron la Copa América. Hubo 16 casos positivos en la previa y muchos de los jugadores que enfrenté tuvieron que ir a la Copa América, había jugado hace 15 días contra Neymar y ahora los estaba enfrentando yo, fue un lindo desafío", dijo Reinero.

- ¿Qué significó para vos estos años lejos de casa?

Estar lejos de casa te da una cierta madurez, me había tocado pasar la pandemia solo en Italia. En Venezuela tuve un gran crecimiento en cuanto a mi profesión, en el cuidado personal, en la nutrición, el respeto por los horarios, el cuidado del cuerpo. Fueron dos experiencias distintas, me gustaron los dos, en Venezuela quizás tenemos costumbres más parecidas y el mismo idioma, pero creo que si me tocaría volver tanto a Italia como a Venezuela me encantaría.

"Teníamos un buen equipo, con nombres desconocidos, pero con un gran grupo. Nos quedó ese sinsabor de haber podido clasificar a un hexagonal que nos podía llegar a dar una clasificación a la Libertadores o Sudamericana. Se fue cambiando el objetivo porque al principio la idea era pelear por mantener la categoría", señaló Reinero.

- ¿Qué fue lo que más extrañaste?

La ciudad siempre se extraña, la familia, los amigos, las juntadas. Siempre digo que cuando vuelvo acá lo vivo a full porque son meses intensos donde uno vive muchas cosas, me saco la camiseta de jugador y me dedico a ser amigo, hijo porque después sé que tengo 7 u 8 meses a full de cuidado permanente y porque sé que si tengo un día libre no me lo tomo, por eso cuando vengo trato de disfrutar de todo lo que no puedo hacer en competencia.

- ¿Qué es lo que viene en 2022?

Estoy hablando con algunos clubes. Se está dilatando la situación, pero mi pensamiento es quedarme acá, después nunca se sabe.

Me salió la posibilidad de ir a Estados Unidos, a Chile, pero hasta que no haya cerrado uno no se queda tranquilo. Por ahora disfruto y espero antes del 31 poder tenerlo definido, disfrutar mis últimos días acá y ver para donde partimos.

- ¿Deja de ser seductor el fútbol argentino por lo económico?

Para mí no, mi representante también está trabajando para ver si hay equipos de B Nacional interesados, no le cierro la puerta. Sé que hace mucho que no juego en Argentina y que es difícil insertarse, pero me encantaría también jugar en Argentina, por la familia y los amigos, más allá de que uno prioriza lo económico también hay cosas que hace mucho que no las siente, entonces veré que es lo que llega a salir, mi deseo es irme, pero si sale algo que me convenza en Argentina lo analizaré.

- ¿Y Sportivo?

Después de que debuté, volví de Mandiyú y me dieron el pase libre. Me fui con 21 años y desde ahí nunca tuve más contacto.

Reinero debutó en Sportivo Belgrano, pero fue cedido a préstamo a Deportivo Mandiyú donde anotó el gol del ascenso al Federal A en 2016. Jugó en el ascenso italiano donde vistió las camisetas de Marina Ragusa, Santa Croce y Aprilia para luego recalar en la primera división de Venezuela y defender los colores de Carabobo FC.