“Fue la derrota que más dolió, pero el tiempo cura”, dijo Blengini

La Asociación El Ceibo se despidió la semana pasada de la temporada 2023 de la Liga Federal de Básquet, segunda vez que disputa esta competencia de carácter nacional y la derrota en el “Antonio Cena” todavía retumba.

La eliminación caló hondo en el club, pero sobre todo en los protagonistas que tuvieron una última noche para el olvido (o para recordar). Eduardo “Mara” Blengini, entrenador de la Flor Nacional desde hace dos años, contó a El Periódico que esta caída “fue la que más dolió”, pero también es consciente de que el “tiempo cura”.

Todavía sin asegurar su continuidad al frente de este proyecto, que ostenta como palmarés principal el bicampeonato provincial -entre otros-, el DT explicó que sabían de la dificultad del desafío, pero los modos son los que no conformaron.

“Desde que estoy en el club, fue la derrota que más dolió. Sabíamos que era un equipo duro, el miércoles lo hicimos con superioridad y después el jueves nos tocó tener una noche que no. Siempre que teníamos alguna dificultad nos sobreponíamos y el jueves no pudimos, nos superaron ampliamente, tuvimos una noche errática. Entiendo que nos deja afuera un buen equipo, pero son esos partidos que uno quiere volver a jugar porque sabe que no estuvo a pleno. Duele porque es la eliminación, ahora no nos queda otra que esperar”, comentó Blengini.

En ese sentido, el entrenador agregó: “Yo tenía mucha confianza en el equipo, como principal responsable no nos salieron las cosas, ellos plantearon un juego mejor que nosotros y si bien teníamos todo para poder seguir dando un paso más no fuimos capaces”

“Tengo la obligación y mi función es siempre sacar algo más del equipo y el último examen nos deja una enseñanza que si el día anterior lo hicimos de la mejor manera, hay que prepararse para repetir. Yo creo que inconscientemente no fuimos los mismos en un montón de cosas, hoy me convence más que nunca que siempre hay que pensar en el partido que viene. El que ya pasó, lo hiciste bien o mal ya pasó, hay que pensar en lo que viene”, apuntó.

¿Qué les dijiste a los chicos?

Lo primero que les dije cuando terminó es que soy un agradecido, que los quería un montón, porque la verdad que se han brindado siempre al máximo. Había un equipo que estaba muy comprometido y por eso también llegamos hasta donde pudimos llegar. No pudimos más, pero estoy seguro que nadie se guardó nada, que si bien no tuvimos el mejor partido estaban muy comprometidos. Jamás hubo un lamento por un entrenamiento un domingo a la mañana o un feriado. Pero también soy consciente que no siempre se puede ganar y esta vez no nos tocó.

¿Alcanzaron el objetivo planteado?

Yo soy muy auto exigente, el objetivo era ser competitivos y lo fuimos todo el año. Me dolió la manera que nos toca perder el último juego porque no fuimos nosotros y en el cual repito que soy el máximo responsable. No terminamos siendo el equipo que hace dos años y medio mantiene una idea y una forma de jugar, no estuvimos, no pudimos, no nos dejaron, pero no fuimos nosotros, entonces esa es la impotencia que uno tiene, pero sí en líneas generales creo que hemos hecho un buen torneo, fuimos competitivo en todos lados. Se nos escapa el primer puesto en la última fecha, después barremos una serie con 9 de Morteros 2-0, con Sport 2-0, fuimos competitivos con Derqui, hemos llegado a una linda distancia y teníamos la posibilidad de habernos metido en esta semifinal de la zona.

“Durante el año nos hemos propuesto una manera de jugar en la cual yo me identifiqué, me identificó muchísimo y me gustó mucho. Para mí el equipo jugó muy bien casi todo el año y el miércoles el partido fue golpe por golpe, es lo que nos favorecía a nosotros y el jueves han planeado otra cosa y les salió muy bien, nosotros lo teníamos bastante bien visto a Derqui, pero fueron más inteligentes, apostaron algunas a situaciones extremas, nos han dado el tiro en muchas situaciones y nosotros no estuvimos certeros”, dijo Blengini.

¿Tu intención es seguir en el club con este proyecto?

Sí, yo estoy conforme del club, también voy a tener una reunión esta semana con los dirigentes, a mí me parece que el club viene en crecida. Estoy en el lugar donde quiero estar, pero también los quiero escuchar un poco. Quiero juntarme con ellos y charlar, ver qué es lo que queremos hacer. En las categorías formativas viene creciendo mucho, la gente nos acompaña un montón, porque cada vez hay más gente que trabaja en la dirigencia, entonces la verdad que está todo muy lindo. Nos tendremos que juntar a charlar a ver qué opinan ellos, pero las condiciones del lado donde se lo miren son muy positivas.

¿Con qué te quedás de esta temporada?

Me quedo con esa imagen de entrada al vestuario donde estábamos todos llorando, porque nosotros queríamos un objetivo y no se nos dio, pero ojalá que el que pueda seguir tenga revancha, que todos vuelvan a tener una segunda oportunidad porque el compromiso de todos dirigentes, cuerpo técnico y jugadores fue muy pero muy grande y cuando el compromiso es grande y no se logra el objetivo que era dar un pasito más el dolor es grande.

“Hoy el sabor que hay es el de la derrota y es justo que así sea porque lo vivimos de una manera, nos preparamos de una manera y cuando no se logra duele. Me parece que está bueno que duela también porque así se vive, de esa manera y con esa intensidad”, dijo Blengini.

¿Cómo sigue esto en el torneo local?

Es dificilísimo mantener ahora la cabeza y ponerse en el Asociativo, pero vamos a estar haciendo lo posible para seguir con una línea, si bien el máximo responsable en el torneo Asociativo el Lautaro (Oitana), yo estoy al lado de él para ayudar. Tenemos una prueba muy difícil que es poner la cabeza en terminarlo de la mejor manera, siempre lo hemos tomado de la manera más responsable posible, la mayoría de los chicos creo que van a seguir, así que volveremos a las prácticas para esperar rival y después yo sé que el tiempo cura…

Esta derrota necesita tiempo yo todavía la amargura que tengo es muy grande, porque confiamos un montón en que estábamos preparados con un grupo muy unido, convencido de lo que queríamos, pero no nos alcanzó y vamos a ver de cara a futuro lo que hacemos

¿Cuánta energía consumió tener que armar el plantel? Teniendo en cuenta el tema de las fichas mayores, la economía y ahora habría que volver por ese camino…

Mientras el formato sea este, es y va a seguir siendo muy difícil. La institución tiene siempre los pies sobre la tierra y no hace un derroche, tratan de ser medidos a la hora de salir a buscar jugadores y tratar de contentarme siempre en lo que yo pido. Todos los jugadores que tuvimos dentro del plantel fueron pedidos por mí y yo también soy un agradecido porque me han conformado, pero en frente tenés rivales también que juegan, que se arman bien y es difícil el armado del equipo, muy difícil porque se juega una parte en un año, después si clasificás, jugás la otra parte y tenés que reducir fichas mayores que les tenés que decir que no pueden continuar, hay que tener una estrategia y lo mismo ahora porque si esto continua en la primera parte te permiten 7 mayores y después 4…

Y va a estar difícil retener el equipo…

Y si, es el riesgo que se corre al haber hecho lo que hicimos, hay jugadores que seguramente van a ser tentados de categorías superiores. Lo más sano es soltar y dejarlos que vayan, serán nuevos desafíos, tratar de hacer el equipo lo más competitivo posible, con compromiso.

Es ir haciendo esa rotación despacio, pero ir subiendo de a poquito a los chicos y que vayan teniendo minutos, es ir haciendo un caminito que sea prolijo, ordenado, hubo mucho compromiso de los juveniles porque muchas veces hemos entrenado doble turno y los juveniles también. Yo miro mucho a la primera y también miro el trabajo que se viene haciendo formativas, ahí creo que hay un trabajo gradual bastante bueno y positivo. Ojalá que se siga por este camino porque al menos, mi manera de pensar, es la manera de trabajar.

Esto continúa y nuevamente tendrán que buscar la clasificación en el Provincial, pese a ser bicampeones…

Sería más lindo tener asegurado el Torneo Federal, pero yo creo que con el tiempo, El Ceibo se va a dar cuenta de lo que se logró. Hemos sido bicampeones provinciales y ha estado muy bueno, hemos jugado dos torneos Federales siendo protagonistas, terminando los dos torneos federales segundos en la zona, ahora uno está un poco cansado, pero esto dura unos días y ya tenemos la cabeza en empezar a armar y a trabajar, a mí lo único que me interesa es ser competitivo.

Les digo a los chicos siempre lo mismo, lo que nos pongan adelante vamos a tratar de jugarlo para ganarlo y lo que me mantiene vivo es eso, no me gusta jugar por jugar... Se viene trabajando de una manera, con una línea y para seguir hay que tratar de hacerlo por esta línea, la gente nos acompañó un montón, los dirigentes no nos han hecho faltar nada, el compromiso es grande y nosotros como líderes de grupo tenemos que bajar esa línea.

“Agradecer como siempre a mi familia que me banca esta locura y ojalá que El Ceibo siga por este camino con muchas ganas, entrega y así estoy convencido que El Ceibo va a seguir creciendo", dijo Blengini.

Los números de la Flor

En la temporada 2023 de la Liga Federal de Básquet disputó 19 partidos, ganó 13 y perdió 6. Tuvo un promedio de 87.2 de puntos a favor y 79.8 en contra.

En San Francisco solo perdió dos partidos, en la primera fecha ante Bochas y en la despedida ante Derqui. En total jugó 10 encuentros en el “Antonio Cena” y ganó 8.