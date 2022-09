San Isidro ya trabaja de cara a la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet con el objetivo de volver a ser protagonista de la segunda división del básquet argentino, soñando como siempre con el tan anhelado ascenso.

El Rojo le dio la confianza nuevamente a Daniel "Pirincho" Beltramo como cabeza de este proceso que comenzó en 2021 y que le dio el protagonismo a muchos juveniles del club que hoy serán parte del plantel principal.

Ese proceso tuvo continuidad en la postemporada donde no se dejó de entrenar y es por ello que esta pretemporada será algo diferente a las tradicionales. Es que los jugadores ya llegan con ritmo, incluso algunos mayores llegaron antes de lo previsto para comenzar con los entrenamientos, por eso Beltramo espera poder sumar alrededor de 10 amistosos con el objetivo de aceitar el estilo de juego para cuando lleguen los partidos por los puntos (15 de octubre).

"Ya veníamos trabajando con el grupo, desde lo programado no hay7 grandes cambios, estamos bien tratando de insertar al único jugador nuevo que es Carnovale, que es el que más tiene que incorporar el modelo de juego que tenemos nosotros, pero estamos muy bien cumpliendo los pasos que queríamos", comentó el entrenador en diálogo con El Periódico.

- Se viene una pretemporada distinta, con muchos partidos ya desde el arranque...

Siempre programo una pretemporada con el objetivo de jugar entre ocho y diez partidos amistosos, jugamos mañana el primero y podemos hacerlo porque y ya veníamos entrenando, no es lo lógico ni lo aconsejable la primera semana ya jugar, pero como ya veníamos entrenando lo podemos hacer. Después nos vamos a Córdoba los días viernes, sábado y domingo a jugar el Súper 6 que organiza la Municipalidad de Córdoba y ahí vamos a sumar tres partidos más. La idea es arrancar el 15 de octubre con 8 o 10 partidos arriba.

- ¿Qué aspecto será clave en esta preparación?

En los primeros amistosos los objetivos que me planteo son muy claros y se los digo tanto a dirigentes como a jugadores, lo primero es que logren la adaptación física a lo que estamos haciendo porque no es lo mismo entrenar físico que jugar partidos, el segundo punto es que el equipo empiece a rodar con lo poco que hemos visto, pero que lo ponga en práctica y tercero jugar sin que haya inconvenientes de lesiones, por eso a estos partidos llevamos un plantel largo con pocos minutos para cada uno y vamos regulando eso para que no haya lesiones.

- ¿Cuán importante fue que los chicos sigan trabajando después de cerrar la Liga pasada?

A ese periodo lo hemos denominado postemporada, buscamos que cada chico hiciera trabajos individuales a la mañana desarrollando características que necesitaban y por la noche seguir entrenando el modelo de juego. Lo bueno fue que simultáneamente podíamos, pudimos y los chicos también lo querían, jugar el Asociativo así que nos vino bárbaro porque estuvieron muy motivados por las tremendas finales que jugamos con El Ceibo. La verdad que fue óptimo el trabajo que se hizo en el receso, ahora comienza una etapa nueva donde los chicos ya dejan de ser chicos, ya son hombres, pero no dudo que van a estar a la altura porque son chicos muy responsables.

- ¿Qué me podés decir del equipo que se armó?

El plantel lo conozco a la perfección, el grueso del equipo ya venía trabajando conmigo desde el año pasado y sumamos dos jugadores que yo también conozco mucho como Santi Ludueña (que el club también lo conoce) que es un base con características muy puntuales que tienen que ver mucho a como me gustan a mí los bases: rápidos, intensos, con poder de gol y después Agustín Carnovale que es jugador con muchísima experiencia, con una gran trayectoria que nos va a agrandar los espacios en la cancha con un muy buen tiro de tres, además es un jugador que entiende muy bien el juego. Estoy muy contento con el grupo que hemos conformado.

- ¿Qué esperás de esta Conferencia Norte?

La Liga Argentina es una liga muy pareja, cualquiera le gana a cualquiera y eso está demostrado. En esta época el año pasado muy pocos daban como candidato a Independiente de Oliva y después ganó el torneo de punta a punta, eso es una característica muy especial de la Liga Argentina. Creo que Barrio Parque de Córdoba siempre encabeza las tablas de posiciones, Ameghino de Villa María se ha reforzado muy bien, nosotros también creo que vamos a estar bien, Villa San Martín de Chaco siempre es un equipo duro como siempre y esta categoría siempre da sorpresas, después Libertad de Sunchales con el rodaje que han tenido esos chicos el año pasado también va a ser competitivo, así que va a estar lindo.

"Ojalá que la gente apoye como el año pasado porque el equipo logro una gran identificación con la gente y de adentro hacia afuera transmitió lo que el club quiere transmitir, esperemos que este año tengamos el apoyo y no solo nosotros, los dirigentes del club también que tengan el apoyo de la ciudad", cerró Beltramo.