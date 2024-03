San Isidro venció este martes a Barrio Parque y alcanzó la marca de 18 triunfos de manera consecutiva batiendo los récords establecidos en Liga Argentina y Liga Nacional. Además, se encamina a quedarse con el Nº 1 de la Conferencia Norte a poco del cierre de la fase regular.

En La Mañana de El Periódico hablamos con el entrenador Daniel Beltramo, quien valoró lo conseguido, pero anticipó que todavía no se alcanzó el objetivo principal. “El deporte muchas veces no nos permite hacer un alto y disfrutar por la vorágine del torneo. Yo soy muy particular y estoy tratando de aprender a celebrar pequeños logros, el día a día, en el momento es estar feliz por el equipo de trabajo que tenemos, festejar y celebrar el logro, pero también sabemos todos que no hemos logrado nuestro verdadero objetivo que es ponernos el uno en la fase regular y para eso tenemos que ganar los próximos tres partidos porque Atenas está al acecho. Entonces, obviamente que es muy lindo, una enorme satisfacción y otro logro más en el club, pero también hay que entender que estas cosas no tienen un nombre propio”, expresó.

“Esto se logra en equipo, tenemos un grupo de jugadores fantásticos, gente de mucha humildad, con muchas ganas de laburar, los dirigentes hacen funcionar al club de manera excelente para que solamente nos preocupemos en entrenar y después el staff técnico que incluye a Leo Valsagna como kinesiólogo, a Mariano Pispieiro y al doctor Carlos Márquez”, agregó.

Además, comentó que en esta temporada el club comenzó a trabajar con un psicólogo deportivo, área a cargo del ex jugador Santiago González. “Santi González la verdad que está haciendo un trabajo bárbaro… conmigo va a tener mucho trabajo (risas). Está haciendo un trabajo muy copado con todo el equipo, con todos. Nos ayuda y creo que también es mérito de él esta fortaleza mental del equipo, de no caer, de ganar partido a partido y que en los momentos difíciles tener la templanza de ganar partidos porque hemos tenido partidos complicados y los hemos ganado”, indicó el DT.

“Hay mucha gente que está detrás de todo esto, como digo, si los médicos no nos ponen a los jugadores en cancha y si el kinesiólogo con su equipo no nos pone a los jugadores en cancha, no podés lograr el récord”, remarcó Beltramo.

De menor a mayor

En lo que va de la temporada, el equipo fue creciendo y afirmándose con el correr de los partidos. En el primer tramo de competencia, San Isidro acumulaba 2 victorias y 5 derrotas, con varios jugadores lesionados y una temporada que se hacía cuesta arriba.

“Es un poco de lo que habla Bielsa de las derrotas y del fracaso y que uno tiene que tratar de capitalizar eso, bueno, nosotros ahí en esas derrotas vimos la templanza del equipo porque la verdad que hemos llegado a jugar partidos con tres y cuatro jugadores menos. Y me acuerdo que Santi González me dijo en un momento ‘loco estos vagos son picantes’, ‘estos vagos están fuerte de la cabeza’ y en ese momento complicado nos dimos cuenta que de que cuando recuperáramos el equipo completo íbamos a ser un equipo duro. Obviamente nadie imaginaba que íbamos a ganar 18 partidos en fila, por eso yo estoy muy agradecido a los médicos, a Leo Valsagna y a su equipo de trabajo de kinesiología porque la verdad que hicieron un laburo tremendo para el equipo tenga los jugadores en cancha”, explicó Beltramo.

Y agregó: “Saben que es importante porque yo necesito mucho que el equipo esté bien de salud, porque yo necesito muchos jugadores en cancha. Anoche jugamos con 12 jugadores, pero si no jugamos siempre con diez tipos porque para mantener lo que yo pretendo necesito el equipo completo”.

Lo que viene: la recta final de la fase regular

A San Isidro le quedan tres partidos para cerrar esta etapa, que será mano a mano con Atenas de Córdoba. El Rojo sigue en lo más alto de la tabla con 22 triunfos y solo 5 derrotas y definirá el N°1 palmo a palmo con el Griego (que acumula 22 victorias y 6 derrotas)

El próximo domingo jugará en San Juan ante Jachal, luego visitará el martes a Montmartre de La Rioja y cerrará con Salta Basket el lunes 25 de marzo en San Francisco.

“Hay que ganar todos los partidos para ponernos el uno, en caso de quedar empatados con Atenas por la diferencia de puntos nos gana Atenas. A nosotros nos quedan tres partidos y a Atenas les quedan dos, nosotros para lograr el uno tenemos que ganar los tres partidos y no pensar que Atenas pueda perder. O sea vos fijate lo que es esto, nosotros venimos de ganar 18 partidos seguidos y de los próximos tres si fallamos uno, no logramos tener el uno en los playoffs”, remarcó Beltramo.

Con respecto al apoyo de los hinchas, el entrenador señaló que “fue hermoso el acompañamiento de la gente estos últimos partidos. La verdad que anoche que la gente se haya llegado con el calor que hacía es increíble, muy acompañado porque yo creo que el equipo transmite entusiasmo, uno va por la calle y la gente que ha ido a la cancha me dice ¡Qué bien el equipo!, ¡Cómo juegan esos pibes! ¡Cómo se tiran de cabeza a la pelota! y bueno, me parece que eso a la gente le gusta y ,la convoca, la contagia".

Antonio Manno, un antes y después de su paso por San Isidro

En 2023, San Isidro cambió el nombre de su estadio en homenaje al gran Antonio Mano, ex entrenador del club y DT con el cual Daniel Beltramo hizo sus primeras armas como ayudante técnico y hoy su estilo se basa en mucho de lo que Manno profesaba.

“Creo que es fantástico que lo tengamos presente en un cuadro y en el nombre del estadio porque básicamente el básquet para mí de San Francisco cambió con la llegada de él, ni hablar el de San Isidro, pero creo que hoy el sello de él está en muchos entrenadores que han pasado por él; el caso de El Ceibo, Eduardo Blengini fue jugador de Antonio y hoy es entrenador y creo que fue muy importante su llegada a San Isidro y en lo personal no hay un día que no recuerde alguna enseñanza de él, si bien yo he incorporado otros conceptos también y otras cosas -porque uno va evolucionando permanentemente-, no puedo estar más que agradecido con todo lo que él nos dio, nos marcó, era imposible pasar por él y no quedar marcado y hoy tenerlo en un cuadro ahí como si estuviera viendo el partido, yo creo que para todos es importante y para mí fue una grata sorpresa, se lo agradecí porque me parece que se lo merece”, expresó.