El defensor de la Verde Federico López visitó el programa Viví Sportivo, que se emite por la radio de El Periódico FM 97.1. El jugador oriundo de Freyre, habló de su carrera, objetivos y de su gran presente en el primer equipo habiéndose ganado un lugar entre los titulares.

"Me tocó llegar a principios de año del 2021, me tocó arrancar de atrás, esperar la chance que llegó a mitad de torneo o más adelante, pero me quedó con una frase de este nuevo cuerpo técnico, del preparador físico (Leonardo Silvestre) que dijo que el trabajo paga, es muy cierto eso, nunca me rendí, nunca bajé los brazos y siempre entrené para que cuando me toque la chance poder estar a la altura", explicó el lateral izquierdo de Sportivo.

El equipo goza de una buena forma física. "La pretemporada que metimos fue muy dura y muy buena, con triple turno en gimnasio, en el golf, en el predio. Le metimos mucho, en funcionamiento no andábamos mal, pero si vas a los números lamentablemente sí, nos tocaba perder partidos sin merecerlo. Por cosas del fútbol, que hoy en día es muy resultadista, tocó un cambio de cuerpo técnico, pero la preparación física del CT anterior como el de este es muy buena y se ve reflejado en la cancha", dijo López.

El jugador oriundo de Freyre contó también que la pelota estuvo presente desde su niñez. Tal es así que recuerda la infancia con sus padres y su hermano, donde "era feliz con lo que tenía". En ese sentido, comentó: "A mí me dabas una pelota en una calle y nosotros con mis amigos éramos felices".

Siguiendo en esa línea, "Tito" o "Manfrey" como le dicen dentro del equipo, dijo que a su familia le debe todo lo que es y que su apoyo en todos sus pasos futbolísticos representan un pilar "muy importante".

Haciendo mención a las expectativas sobre su carrera, Fede manifestó que a corto plazo la idea es lograr el ascenso con Sportivo y a largo plazo, "llegar a la elite del fútbol argentino".

En referencia al presente dentro la cancha y al trabajo que viene realizando el DT, Raúl "Pepa" Armando en la institución de la ciudad, López comentó: "Queremos ir por más porque no nos conformamos donde estamos y creemos que estamos por el buen camino".