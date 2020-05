Sportivo quiere sorprenderlos

Eduardo Chávez, Gustavo Sosa y Héctor Boeris, son los encargados de realizar los trabajos de mantenimiento del predio y del estadio. Su trabajo no cesó durante el receso deportivo y aseguran que preparan "una gran sorpresa”.

El cese de actividades deportivas en Sportivo Belgrano no impidió avanzar con los proyectos establecidos en infraestructura. A pesar de las dificultades en los ingresos el parate incluso resultó beneficioso en algunos aspectos para trabajar y mejorar espacios claves que son utilizados a diario en el predio “Nicolás Losano” y en el estadio “Oscar C. Boero”.

La “verde” aprovechó este receso para realizar trabajos en el riego, pintura, limpieza, sembrado de las canchas principales del predio, un nuevo quincho, nuevo césped también para el Boero además del acondicionamiento del terreno para dos nuevas canchas que elevarán el número a ocho el predio.

“Para nosotros el campeonato no paró”

Héctor Boeris, encargado del mantenimiento del estadio, contó que fue un esfuerzo de todos, de quiénes conducen y de quienes trabajan en las instalaciones. “Cuando más trabajo hay es cuando los chicos de primera no practican, hay que poner en orden los tejidos, pintura, toda la infraestructura requiere de mantenimiento continuo, no solo de la cancha, sino la periferia”, indicó.

“Se van a encontrar que acá el campeonato no paró y se van a dar cuenta que se han hecho muchas cosas nuevas que no se podían hacer mientras está el torneo en marcha”, destacó.

Héctor Boeris es el encargado del mantenimiento del estadio.

Por otro lado, Boeris explicó que cambió rotundamente la imagen del club sin actividad. “Es triste no solo para los jugadores y para los chicos por la falta de actividad, para uno también porque son nuestra compañía, porque Sportivo es una familia grande. Ver a los chicos, los profesionales, el contacto diario a la desolación eso te da tristeza”, sostuvo.

Y agregó: “Tengamos fe que esto algún día se va a terminar y que la pelota va a volver a rodar. Yo sé que la gente espera por volver a la cancha y que los chicos también esperan tener la alegría de entrenar”.

“Para mí es un orgullo ser el canchero de Sportivo y me rebalsa de alegría cuando me dicen: ‘corto que linda está la cancha’. Cuando uno hace el trabajo que le gusta y ve los resultados te da mucho orgullo”, señaló.

El "Oscar C. Boero" tiene "piso nuevo".

“Esto se hace con el corazón porque uno ama a este club”

En el predio los que transpiran la camiseta son Eduardo Chavez y Gustavo Sosa, acá el trabajo fue más complejo ya que son instalaciones que tenían un uso diario antes de la cuarentena. “Acá se arrancó con trabajo de corte y desmalezamiento por el dengue, preparado de canchas, siembras, fertilización, aireado y se repararon los aspersores y el riego. Se sigue construyendo en la cantina, se repararon los baños, limpiamos todo el frente del predio. Son muchas cosas que aprovechamos para hacerlas porque no hay actividades”, indicó Sosa.

“Se extraña mucho”, dijo Chávez. “A los chicos, a los jugadores y verlo vacío al club la sensación no es linda pero se van a asombrar por todas las cosas que se hicieron en las canchas”, agregó.

Eduardo Chávez y Gustavo Sosa trabajan en el mantenimiento del predio "Nicolás Losano".

En tanto, Sosa explicó que valoran el trabajo de la dirigencia del club porque pese a la disminución de los recursos invirtió para que puedan desarrollarse trabajos de infraestructura tanto en el predio como en el estadio. “Hay un esfuerzo en conjunto, nosotros dependemos de los socios y de los sponsors y todo eso se fue cayendo, pero se redoblan esfuerzos para que cobremos nuestros sueldos, indudablemente lo compensamos poniendo todo el esfuerzo para embellecer el club porque esto se hace con el corazón, más allá de lo que implica un trabajo, uno ama a este club y quiere que sea el mejor”, comentó.

“El grupo humano encabezado por Pablo (Esser) y Juanma (Aróstegui) en las desgracias se comportan como compañeros, por eso agradecemos el hecho de mantener nuestra fuente de trabajo y sabemos que no es fácil mantener al club”, agregó Sosa.

La cancha N°1 del predio ya fue sembrada y esperan por el primer corte.

En tanto, Chávez tiene un vínculo muy especial con la institución ya que es hijo de Eduardo Chávez, jugador muy reconocido en el club. “Yo al club lo siento mucho porque mi viejo jugó y ascendió en el 74, es algo muy lindo. Este trabajo lo hago con el corazón porque soy hincha y porque me gusta, es algo especial”, comentó.

“Desde que llegué al club me sorprendió mucho el recuerdo que dejó mi viejo, yo lo perdí de chico y la gente me habla muy bien de él. Excelente jugador y buena persona, por eso me da mucho orgullo”, concluyó.

Los trabajos, uno por uno

Diego Ensabella es el encargado del área de mantenimiento de los campos de juego, tanto en predio como en el estadio, y contó que su trabajo es planificar con objetivos alcanzables a corto y mediano plazo para llegar a la meta final. “La idea es mejorar todas las canchas, que todas tengan riego, tenemos dos canchas con el sistema de aspersión y para el resto hemos colocado el viejo cañón del estadio para llevar agua, lo hemos puesto en condiciones”, explicó.

“Hicimos un análisis previo con un ingeniero en las canchas 1 y 2, colocamos el arenado para sembrarlas y a las canchas de atrás se les hizo a todas un aireado. Se les aplicó fungicida para eliminar los grillos topos, hormigas y malezas que son las que dañan la semilla nueva”, agregó.

“Hacía muchos años que no se hacía la siembra de las canchas y es algo importante. El sueño nuestro es tener un predio que se asemeje a los clubes de primera división y para eso hay que tener un buen suelo”, dijo Ensabella.

El encargado del área contó que las canchas 1 y 2 del predio ya tienen “piso nuevo” y ahora esperan por el primer corte con máquinas que fueron reacondicionadas tras una importante inversión del club. “Pusimos en marcha herramientas que teníamos en desuso como una máquina de corte helicoidal que se rectificó y se investigó para dejarla lista, herramientas y los tractores”, señaló.

Todas las canchas del predio ya cuentan con riego artificial.

“Además se hizo un trabajo manual muy grande de limpieza en todo el predio, en la vereda de calle Güemes, poda, perímetro de tejidos y se puso pintura de los vestuarios. Lo único que se paró fue la restructuración de la iluminación”, explicó.

Trabajos de nivelación para las nuevas canchas.

Nuevas instalaciones

Desde ahora, el predio “Nicolás Losano” contará con un nuevo quincho y dos nuevas canchas que se adjuntarán en paralélelo a la cancha N°1. “A través del canje de materiales con sponsors del club hemos trabajado en el quincho de la cantina que va a ser un espacio más en el predio”, contó Ensabella.

Para el regreso habrá un nuevo quincho en el predio.

“Anexamos nuevas canchas en paralelo con trabajos hechos con motoniveladora, ahora solo falta ponerle los arcos, perimetrar y ya tenemos dos canchas nuevas de entrenamiento. Además hay un trabajo diario invisible que no puede faltar”, contó.

“En el estadio se sembraron mil kilos de Rye grass, se trabajó con el control de los insectos, fertilización. Es un suelo totalmente nuevo y ya está para el primer corte. Fue una siembra muy buena porque la benefició la lluvia de estas semanas”, dijo Ensabella.

En este espacio se anexarán nuevas canchas, el terreno ya está listo.

Así lucía el terreno paralelo a la cancha N° 1.

Lo positivo del parate

Ensabella explicó que hubo aspectos positivos más allá del cese de actividad y de los problemas que causa en lo institucional. “Nos perjudicó, pero con los recursos que tenemos hicimos muchas cosas que la vorágine diaria no nos permitía”, indicó.

“Al tener la cancha descansando no hay compactación, generalmente para el proceso de siembra tenés 15 días nomás y eso normalmente hace trabajar con resiembra. Hoy por hoy las canchas están en un estado muy bueno porque pudimos trabajar con más tiempo. La idea es que los chicos entrenen en campos muy buenos y el día de competencia tengan ese suelo de la cancha N° 1 del predio que es excelente”, destacó.