Daniel Mancini en Grecia: "Estamos en cuarentena, pero podemos entrenar"

El fútbol está prácticamente paralizado en todo el mundo y en Grecia no es la excepción. Daniel Mancini (23), jugador de Aris Salónica y ex Proyecto Crecer de San Francisco, contó cómo vive la cuarentena en aquel país europeo y cómo es el fútbol griego, que según contó tiene una gran similitud con el fútbol argentino por el ambiente en las tribunas.

"Acá todo empezó el 13 de marzo, cuando en otros países el coronavirus ya era furor acá todavía seguíamos entrenando y nos parecía raro que no corten. Cuando aparecieron los primeros casos empezaron a tomar medidas: cerraron los gimnasios, restaurantes, entrenamientos y obviamente pararon el torneo", contó Daniel

Aris había terminado quinto en la clasificación de la Superliga de Grecia y se disponía a disputar la fase de playoffs junto a Olimpiakos, AEK, PAOK, Panathinaikos y OFI de Creta. "No pudimos empezar a jugar, tampoco pudimos continuar la Copa de Grecia -donde enfrentaban al AEK en semifinales", explicó.

Mancini alternó en el equipo titular en esta temporada.







La cuarentena

Al igual que Argentina, Grecia se encuentra en cuarentena obligatoria, esta se extendió hasta el 27 de abril. "Tenes que tener una autorización, pero se puede salir al supermercado, a entrenar a espacios verdes; podés salir a correr o a pasear el perro pero solo. Las medidas más estrictas están en los supermercados, después la gente hace vida normal, acá las cosas no están como en Italia o España", sostuvo el jugador.

"Estoy entrenando en casa y puedo salir a correr porque vivo en las afueras de la ciudad, pero no es lo mismo. Seguramente al volver tendremos que hacer una pretemporada. Nosotros tenemos la rutina que nos envía el club, tenemos contacto con los entrenadores y en mi casa tengo lo necesario para entrenar", precisó.

"Todo va a depender de lo que pase en estas semanas. La cuarentena se extendió hasta el 27, a partir de ahí van a tomar más decisiones", indicó Mancini.

Mancini en su llegada a Grecia.

La trayectoria Daniel Mancini nació en Tránsito, pero su familia se radicó en Arroyito donde comenzó a jugar en Cultural. Luego emigró a Proyecto Crecer donde realizó gran parte de sus trayectoria en inferiores para después sumarse a Newell's Old Boys de Rosario, allí debutó en Primera y anotó dos goles. En 2017 se incorporó a Girondins de Bordeaux que luego lo cedió a Tours FC y Auxerre para luego recalar en Aris Salónica.

Un nuevo club, una nueva vida

Mancini llegó al Aris en agosto de 2019, venía de jugar en varios clubes de Francia (Girondins de Bordeaux, Auxerre y Tours FC). "No estaba jugando de titular pero entraba en casi todos los partidos, alternaba. Hay un buen equipo y este año, el primero en este club, me tocó sumar minutos desde el banco y ganarme la titularidad desde abajo", explicó.

Para el jugador los cambios fueron grandes. "Nada que ver con Francia. Acá el fútbol es más táctico que físico, hay equipos que juegan Champions League. La Liga es bastante rara, está dividida casi en dos, los de arriba tienen mucha diferencia con los de abajo", señaló.

"En cuanto a la vida en Grecia, el idioma es muy difícil, pero se habla mucho inglés, así que por ese lado está bueno. En el plantel casi la mitad habla español, así que nos llevamos bien", contó Mancini.

Estadio de Aris Salónica en el último clásico ante PAOK.







Una pasión a la altura de Argentina

El jugador sotuvo también que el fútbol en Grecia se vive de una manera muy similar a cómo se vive en Argentina con tribunas llenas de color y cánticos durante los 90 minutos. "La verdad que está muy bueno porque siguen mucho al equipo, va mucha gente a la cancha", indicó.

"El clásico con PAOK es increíble, es otro partido y contra Olimpiakos también, se viven de una manera diferente, es una locura en su cancha y en la nuestra. La hinchada de nuestro equipo se identifica mucho con la de Boca, salvando las diferencias, hasta tienen canciones con el mismo ritmo pero con otro idioma", señaló.

"Me sorprendió, porque ya cuando se empezó a hablar que venía al Aris la gente me empezó a escribir, me hablaban y me fueron a recibir al aeropuerto. Lo que hablamos con los chicos es que nos damos cuenta que te hacen sentir jugador de fútbol, te alientan y te reconocen en todos lados, que por ahí en Francia no me pasaba", concluyó.

