Dirigente cordobés pidió que el coronavirus "haga una limpieza con los negros peronistas"

Un dirigente radical de Capilla del Monte, pidió que la pandemia del coronavirus "haga una limpieza étnica" y que "se quede en la Matanza" para eliminar a "cinco o seis millones de negros peronistas".

Se trata del exconcejal radical Julio Carballo, quien grabó un audio que fue difundido por el periodista Marcelo Acosta, de Capilla del Monte, en su programa "El reino del revés".

"No es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus", se escucha decir a Carballo en el audio. "¡El ocote, el ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y tuvo Italia y mismo que tiene Estados Unidos. Tengo amigos y están todos cagados allá", agrega.



"La gente entiende acá, en este país, a palazos. Si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es la única forma porque es negro... Entonces, qué se yo, no sé, no sé", sigue diciendo Carballo.

"Yo lo único que espero es que esta pandemia haga limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que (el coronavirus) se queden en la Matanza y le haga honor al nombre, con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos... Capaz este país arranca", finaliza.

Disculpas

"Pido públicas disculpas a quien he ofendido y agraviado. Jamás desearía que un compatriota mío muriese. Lo que dije, mal dicho está, pero era una conversación privada y tenía un contexto que no se conoce", le dijo Carballo al diario La Nación.

Fuente: La Voz del Interior