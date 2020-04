Monserrat planteó sumar a la docencia como servicio esencial

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) Juan Monserrat planteó la posibilidad de considerar a la actividad docente como servicio esencial.

En diálogo con Cadena 3 el dirigente gremial además desestimó que la Provincia no pueda pagar sueldos y difiera jubilaciones.

Sus declaraciones se dan en el marco de una entrevista que dio Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia –sobre el título lanzado para el pago de proveedores– en la que admitió que existe una deuda con el pago de haberes de abril y que no pueden asegurar que la regularizarán.

“Es normal que cuando uno tiene dificultades, se hable de que va a diferir el pago de los jubilados o que no va a poder pagar sueldos. Anoche (por este martes) hubo una reunión con el Presidente y se ha despejado el tema. Teníamos entendido que todo dependía de si el Gobierno le daba fondos a la Provincia. La CGT, como otros sindicatos, se han pronunciado en el tema. La línea del Presidente es la más correcta para obtener fondos ante la baja de la actividad económica”, dijo Monserrat .

En esa reunión, también se determinó la coparticipación de los fondos de Nación que recibe la Provincia al resto de los municipios.

En caso de reiterarse la posibilidad que la Provincia se demore en pagar los sueldos, Monserrat expresó que pedirán que los docentes sean considerados como un servicio esencial, al igual que los médicos y los agentes de seguridad.

“Nosotros seguimos trabajando habitualmente y aprendiendo a los ponchazos el sistema del teletrabajo. Si se ha dicho que hay que exceptuar a la salud y seguridad, me parece que hay que sumarle más sectores, entre esos el nuestro. Porque la forma en que trabajamos es más intensa que en la presencial. No dudamos que el sector privado está muy complicado. Me parece que lo que hay que absorber, tiene que hacerlo el Estado”, señaló.

Finalmente, Monserrat expresó que, si bien “ningún sindicato va a admitir recortes”, los trabajadores “entienden que hay una situación excepcional”.

“En ese punto estamos de acuerdo, pero si se avanza con el recorte, vamos a pedir que nosotros seamos exceptuados porque seguimos trabajando y poniendo plata de nuestro bolsillo. Me temo que el sector privado ha hecho sus reclamos y todos nos tenemos que acomodar a una explosión de la economía”, finalizó.