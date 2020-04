Murió "Macanaki", el perro más famoso de San Francisco

Este viernes murió el famoso perro "Macanaki" -conocido también por otros nombres-, aparentemente producto de un accidente, aunque también tenía varias complicaciones de salud. Se trata de un perro comunitario que rondaba en UTN y en los espacios verdes de la ciudad de San Francisco.

Las circunstancias no son claras, aparentemente habría sufrido un accidente que por su delicado estado de salud no habría podido resistir. "Este jueves lo encontramos tirado en la calle, sobre avenida de la Universidad, con heridas y no se podía levantar. No sabemos bien qué pasó. Lo asistieron, le pusieron calmantes y quedó en un complejo, pero estaba muy mal. El viernes, fuimos a verlo, junto a los vecinos y un veterinario decidimos dormirlo porque realmente estaba sufriendo mucho", contó Ignacio, un vecino de barrio Independencia.

"Dormía frente de mi casa, una vecina le ponía una colcha y el todos los día tipo 7 de la tarde iba a dormir. Últimamente, durante el día ya se lo veía poco, a él le gustaba mucho pasear...", agregó.

"Sufría de convulsiones y estaba medicado, pero igual las tenía. Cuando lo veíamos lo asistíamos con agua, mucho no se podía hacer...", precisó.

Desde hace varios años, Macanaki se había hecho muy conocido entre los jóvenes, quienes le brindaban cariño y comida. Nadie sabe bien cómo lo hacía, pero Makanaki aparecía en distintos puntos de la ciudad: en UTN, en la costanera, en la plaza General Paz, en la plaza Vélez Sarsfield, en barrio Las Rosas. Llegaba correteando con una singular figura de patas largas color chocolate, inconfundible.

Se transformó en un perro muy popular, conocido por todos. Hasta posee algunas páginas en redes sociales en su honor, donde los jóvenes comparten fotos de él en distintos lugares.