Buffa, sobre el coronavirus en Argentina: “Los cálculos dicen que va a venir una segunda ola de casos”

El jefe de terapia Intensiva del Hospital Iturraspe explicó por qué es necesario seguir cumpliendo con el aislamiento social y que si bien la cantidad de casos actuales puede ser contenida, no es garantía de que no vaya a agravarse la situación.

Cuando recién comienza la segunda etapa del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno nacional como medida principal para evitar el crecimiento en Argentina de la pandemia del coronavirus que golpea duramente a casi todo el mundo, en nuestro país todavía se está a la espera del pico o de un mayor aumento de casos, según coinciden la mayoría de los especialistas y las proyecciones oficiales.

En San Francisco, el médico infectólogo Rodolfo Buffa, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe, reiteró la importancia de cumplir con la cuarentena y explicó que la misma debió prolongarse para que la propagación del virus pueda darse de manera más lenta o controlada en lugar de que los casos se desborden y los enfermos no puedan ser atendidos en el sistema de salud.

En diálogo con El Periódico, Buffa recordó que se espera una “segunda ola” de casos mayor a la actual y que, según los cálculos, podría darse en la segunda quincena de abril o en mayo.

- ¿Por qué es necesario seguir dos semanas más con el aislamiento?

Para continuar con el primer objetivo planteado, que es disminuir el impacto de una gran cantidad de casos. Esta etapa llamada de contingencia se trata de que el virus no tenga la posibilidad de diseminarse de manera masiva y de golpe. Es decir, como si se abriera la puerta y entran todos juntos. Se trata de que aquellas personas que hayan venido del exterior y tengan una alta carga viral en el cuerpo estén aislados para que el virus haga una primera etapa de su ciclo en aquellas personas que lo transfieren. No solo ellos deben estar en aislamiento, sino todos.

- Es decir, para que puedan desarrollar inmunidad aquellos que se contagiaron en el exterior y no se descontrole entre el resto de la población.

Claro, como todos los que no hemos viajado no podemos generar inmunidad al no estar en contacto con el virus, eso hace que aquellos que sí estuvieron en contacto hagan sus defensas y así se controle la transmisión del virus a quienes están más susceptibles, es decir, quienes no hemos estado en contacto con el virus al viajar.

- ¿Cómo ve la cantidad de casos actuales respecto a la capacidad del sistema de salud?

La cantidad de casos nuevos que estamos viendo por día hay que tomarlos con cautela, porque hay cierta dificultad para hacer los diagnósticos por la cantidad de reactivos. Es un número lo suficientemente prudente como para que el sistema de salud se termine de reorganizar. Pero esto no da ninguna garantía de que no vayamos a tener mucha cantidad de casos.

- Ya a la mitad de la cuarentena, con más tiempo para rearmar el sistema de salud, ¿todavía estamos a la espera del aumento en los casos?

Sí, eso es lo que dicen los cálculos, que va a venir una segunda ola de casos que va a ser mayor que esta. Se espera para la segunda quincena de abril o mayo. Cuando se abra la cuarentena, que seguramente será de manera escalonada entre distintos grupos de la población, se supone que van a empezar a aparecer más casos de enfermos. ¿Por qué? Porque nos vamos a mezclar aquellos que ya tienen una cierta inmunidad, que son los que vinieron del exterior, con aquellos que no tenemos, que son los que nos quedamos en el país. Entonces esta prolongación tiene que ver con esto, hacer que aquellos que tienen la carga viral se vayan haciendo inmunes y que la transmisión hacia el resto sea menor.

- ¿Cuánto tiempo habrá que prologar la cuarentena?

Es difícil saberlo, porque eso tiene que ver con la cantidad de gente que comience a aparecer con la enfermedad y las características de la población. En nuestro país el porcentaje de pobreza es muy alto y ante una estampida del coronavirus se haría mucho más difícil de controlar.

- Se estima que todavía no llegó el pico de casos. Muchos pueden pensar que hasta ahora no se vieron más efectos que los económicos.

Justamente, esperemos no ver esos otros efectos. El sistema de salud está a la espera de la ola de casos. Y por más que uno esté preparado con todo el sistema de salud, puede llegar a desbordar de todas formas. Porque el manejo de estas enfermedades complicadas es tremendo, como uno lo ve en España, en Italia, en Francia o Alemania. Creo que en el sistema nacional no tenemos idea de lo que es enfrentarse a semejante catástrofe. Ojalá que el día de mañana podamos decir que no pasó nada.

- Pero si en realidad no pasa nada, será por todo esto que se hizo.

Exactamente, por la prevención. La gente tiene que entender eso, que esto es prevención. A veces la gente está acostumbrada a entender la salud como ir al médico, pero la salud no es ir y hacerse estudios, sino la prevención. Tomar actitudes como esta. Yo le digo a la gente que salud es tener hábitos de alimentación saludables, hacer ejercicios y otras cosas, no ir al médico.