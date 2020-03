Giacomino: "Son medidas para evitar que el virus se disemine por la ciudad"

La Municipalidad de San Francisco decretó a partir de este viernes 13 de marzo la emergencia sanitaria por el coronavirus en todo el ámbito de la ciudad desde el 13 hasta el 31 de marzo, lo que significa la prohibición de todo tipo de eventos públicos que impliquen la reunión de personas, como los espectáculos deportivos, boliches o pubs, e incluso cumpleaños o casamientos.

La decisión fue tomada a última hora de ayer jueves a través de decretos del intendente, por los cuales también se crea el Gabinete Sanitario Permanente y se destina un millón de pesos para atender los gastos de la emergencia, entre otras disposiciones. Además, se adhiere a las medidas del Comité Sanitario del Hospital Iturraspe.

En diálogo con El Periódico, el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino, subrayó que las medidas tomadas son "preventivas" y "necesarias" para evitar la propagación del virus a nivel local. Y que si bien es probable que se registren casos en la ciudad, cumpliendo con las suspensiones y restricciones que ordena el decreto se puede limitar el virus y evitar males mayores o una situación de descontrol.

"Las medidas que se tomaron son las herramientas necesarias. Sé que hay gente a la que no le va a gustar, pero tenemos que tomar las medidas para evitar que el virus se disemine por la ciudad. Si bien hoy no tenemos ningún caso confirmado, tenemos todas las posibilidades de que esto ocurra. Así que tenemos que estar sí o sí atentos a esta situación", explicó Giacomino.

Respecto a si pueden considerarse exageradas las disposiciones como mantener los contactos a dos metros de distancia en lugares públicos, o la suspensión de fiestas o reuniones, descartó de plano que sea así. "El coronavirus es como un Ferrari, día tras días tenemos nuevos casos. No sabemos a quién va afectar, entonces tenemos que protegernos con las medidas de protección que nos dan las autoridades. Son medidas preventivas antes de que se dispare la cantidad de coronavirus que podemos llegar a tener en la ciudad", justificó.

Sin embargo, incluso si las medidas y recomendaciones se cumplen a rajatabla el funcionario de Salud no descartó que vaya a haber casos en la ciudad. "Es posible que lo haya, pero no es lo mismo que tengamos una cantidad limitada de infectados y que esos infectados estén en su casa, a que nos agarre una diseminación del virus que no se pueda controlar hasta que se tomen estas medidas, como fue con la gripe A. Cuando se tomaron estas medidas con la gripe A, ya había muertos y otras situaciones complicadas", argumentó el secretario.

"Esto se toma preventivamente para evitar eso. No sé si va a pasar o no, pero preventivamente lo podemos limitar", resumió.

"No hay vacunas y no hay nada que se conozca. Alguna gente puede pensar que no va a pasar nada porque en otros países no se enfermó tanta gente, pero no sabemos qué puede pasar acá, porque hasta ahora la única experiencia que hay es la de esos países donde hizo frío. Italia fue un caos", añadió.

Un problema de todos

Por otra parte, Giacomino dejó un mensaje para quienes creen que no tienen posibilidad de contraer el virus porque no integran los grupos de riesgo o porque aunque se contagien podrán superar la enfermedad: "Si bien sabemos que en otros países afectó de forma que produjo la muerte a personas más grandes, no sabemos a quién puede afectar en nuestro país debido a que no estamos todavía en periodo invernal. Hasta la semana pasada aislábamos solamente a los que venían de afuera, pero hoy ya tenemos casos de las parejas de personas que vinieron, es decir que son por contacto. Pero no sabemos si mañana o pasado vamos a tener un caso autóctono", dijo.

"Lo que hoy tenemos que hacer es estar preparados y es lo que la ciudad está haciendo: estar preparados ante la aparición del coronavirus en la ciudad. Hoy no tenemos casos, tenemos las medidas adecuadas, pero no quiere decir que no los vayamos a tener", reiteró.

Cómo prevenir y cómo se propaga

El secretario de Salud explicó que el pedido de interacción con una distancia de dos metros entre las personas en lugares públicos obedece a que las gotas al toser o estornudar pueden contagiar. "El virus no queda en el aire más allá de unos minutos, puede quedar en teclados o mesas hasta un día según las condiciones. La gente es posible que toque alguna mesa o elemento donde esté el virus y luego se lleva las manos a la nariz, los ojos o la boca y de esa forma le ingresa", manifestó.

Así, resumió las medidas de prevención: "Mucho lavado de manos, alcohol en gel, no tocarnos la boca, la nariz o los ojos; no llevarnos los alimentos a la boca sin lavarnos las manos previamente. Evitar compartir el mate o los vasos. Y mantenerse a una distancia de dos metros en los supermercados u otros lugares donde se concentre gente".