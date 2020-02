Anses: fechas de cobro de jubilaciones en marzo 2020

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó el calendario con las fechas de pago para jubilados y pensionados nacionales para el mes de marzo de 2020, y que comenzará a efectuarse a partir del 9 de marzo y hasta el día 26 del mismo mes, según la cifra a percibir y terminación de DNI. También se detallaron los pagos para pensiones no contributivas (PNC), que serán las primeras en cobrar a partir del 3 de febrero.

El Gobierno confirmó que en marzo se aplicará un nuevo aumento de las jubilaciones y pensiones. La suba será de 2,3% más un monto fijo de $1500. De esta manera, el haber mínimo tendrá un aumento de 12,96%, pero ese porcentaje efectivo de incremento será más reducido cuanto más altos sean los haberes. El aumento promedio para quienes más ganan es de 7%.

Como es habitual, el cronograma con la fecha de cobro depende del último número del DNI y del monto del haber. Los primeros en cobrar serán quienes perciben las pensiones no contributivas y cuyos documentos de identidad terminen en 0 y 1.

Las jubilaciones mínimas dentro de Anses van a recibir $15891. En cuanto a los beneficiarios que en febrero recibieron hasta $16.201, en marzo van a percibir $18073.

En cuanto a las Pensiones al Adulto Mayor (PUAM), estas van a cobrar $12714. Las Pensiones No Contributivas, como discapacidad y madre de 7 hijos, van a recibir $11.124.

¿Cuándo cobran los jubilados en marzo de 2020?

1- Jubilaciones y Pensiones mínimas:

DNI Fecha de Pago

0 9 de marzo

1 10 de marzo

2 11 de marzo

3 12 de marzo

4 13 de marzo

5 16 de marzo

6 17 de marzo

7 18 de marzo

8 19 de marzo

9 20 de marzo

2- Jubilaciones y Pensiones superiores a la mínima:

DNI Fecha de Pago

0, 1, 2 y 3 23 de marzo

4 y 5 24 de marzo

6 y 7 25 de marzo

8 y 9 26 de marzo

3- Pensiones No Contributivas

DNI termina en: Día de cobro

0 y 1 2 de marzo

2 y 3 3 de marzo

4 y 5 4 de marzo

6 y 7 5 de marzo

8 y 9 6 de marzo

La Anses otorga a las pensiones no contributivas a personas que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (aquellos que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más que no tengan cobertura previsional o no contributiva).