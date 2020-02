Miralo en vivo: Rivadavia vs. San Isidro por la Liga Argentina

San Isidro buscará seguir en la senda del triunfo cuando este jueves a partir de las 22 se enfrente como visitante a Rivadavia de Mendoza en el marco de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Los Halcones Rojos, que vienen de dos victorias seguidas en casa, chocarán ante un equipo mendocino que lleva tres triunfos consecutivos, los últimos dos en rodeo propio.

Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en la temporada. Los dos antecedentes previos fueron con victoria para San Isidro, en Mendoza y en San Francisco.

Previa

Rivadavia: Costa, Silva, Tambucci, Mosley, Trebuc, Fumaneri, Arancibia, Sosa, Francese, White, Castellani, Llaver.

D.T.: F. Minelli.

San Isidro: Montes, Vittar, Cabrera, Noblega, Barovero, Fernández, Vergara, Aimaretti, Zago, Guaita, Lallana.

D.T.: Sebastián Torre.

Árbitros: Silvio Guzmán, Pedro Hoyo, Rodrigo Oliver.

Comisionado técnico: Luciano Yaman.

Hora: 22

Estadio: Leopoldo Brozovix

Posiciones: Rivadavia se ubica en el 10° lugar de la Conferencia Norte con un balance de seis victorias en catorce encuentros (récord 6-8) para sumar 27.0 unidades. San Isidro en tanto es el 6° clasificado del Norte, registrando ocho triunfos en trece partidos (récord 8-5) y 30.5 puntos.

El dato: San Isidro y Rivadavia ya se han enfrentado previamente en esta temporada, recordando que compartieron la misma zona durante la primera fase del torneo. En este antecedente, los sanfrancisqueños tienen ventaja por haber ganado los dos partidos disputados en esta 2019/20: 77-66 de visitante en Rivadavia el pasado 6 de noviembre; y 94-91 de local en el Nido de los Halcones el 24 de noviembre.

La reciente y actual racha triunfal de los Naranjas lo han posicionado en una buena posición pensando en la postemporada, sabiendo que hasta hace unos partidos el cuadro mendocino dirigido por Fernando Minelli se encontraba luchando por entrar en playoffs (estaba 12°, último lugar clasificatorio a la postemporada). Si bien ahora le sacó un par de partidos más otros equipos como Barrio Parque (tiene 2 partidos menos) e Independiente (1 partido menos), Rivadavia ha ido acomodándose de a poco a raíz del reciente puñado de triunfos.

San Isidro en tanto podría escalar y meterse dentro de los mejores 4 de la tabla de conseguir una victoria esta noche. Será de forma parcial ya que también deberá ver qué sucede con otros equipos que se encuentran en esa ferviente lucha por estar en ese lote de punta, con rivales directos como Deportivo Norte (31.0 puntos en 13 PJ), Salta Basket (30.5 puntos en 14 PJ) y Ameghino (29.5 puntos en 13 PJ), pero sin dudas los Halcones fortalecerán su status si logran ganar hoy.

Rachas: Rivadavia atraviesa un momento en alza habiendo ganado sus últimas 3 presentaciones, encontrando un buen rumbo a través de estas últimas jornadas. Le ganó un doblete de partidos a Tiro Federal (80-67 en Morteros y 61-57 en Rivadavia) y en su más reciente compromiso también le ganó a Ameghino de local (107-88). Necesita ganar para mantener su buen semblante y seguir trepando en la tabla.

San Isidro llega al encuentro de esta noche en levantada, encontrando su regularidad tan deseada y con un saldo de dos victorias consecutivas recientemente. Fueron triunfos ante Sportivo América (70-65) y ante Villa San Martín (86-71), ambas de local en el Severo Robledo. Ahora su misión en mantenerse por esta senda ganadora para potenciar su situación y continuar prendiéndose en la parte alta de la conferencia.

El número: Rivadavia tiene como estandartes estadísticos a Ronnie White (15.8 puntos y 8.9 rebotes), Luciano Silva (11.6 puntos y 2.0 asistencias), Latraius Mosley (17.0 puntos, 8.2 rebotes y 2.2 asistencias), Juan Fumaneri (8.5 puntos y 3.1 asistencias), Ramiro Trebucq (5.4 puntos y 4.2 rebotes), Luciano Tambucci (8.5 puntos y 3.1 rebotes), Valentín Costa (6.9 puntos, 3.4 rebotes y 4.0 asistencias), Juan Fumaneri (5.3 puntos y 2.2 asistencias) y Lucio Castellani (6.4 puntos y 4.1 rebotes).

Lo más destacado a nivel estadístico en San Isidro corre por cuenta de Ariel Zago (8.5 puntos, 4.8 rebotes y 2.1 asistencias), Pablo Fernández (10.5 puntos, 5.9 rebotes y 3.4 asistencias), Alejo Montes (9.8 puntos, 2.4 rebotes y 1.9 asistencias), Bruno Barovero (16.3 puntos, 2.5 rebotes y 1.8 asistencias), Diego Guaita (12.0 puntos, 5.3 rebotes y 2.2 asistencias) y Martín Cabrera (10.8 puntos, 2.1 rebotes y 2.4 asistencias).

Parte médico: Tanto Rivadavia como San Isidro dispondrán de planteles completos para esta noche.

Se dijo: “Estamos muy bien anímicamente luego de las tres victorias. Nos dio confianza y mayor unidad. Sabemos que este jueves vamos a enfrentar a un rival duro y con experiencia. Tenemos que tratar de hacer nuestro juego y defender mucho si queremos la victoria. No vengo teniendo buenos partidos en los últimos encuentros, pero creo que eso no importa. Lo importante ahora es que el equipo está creciendo, venimos ganando y tanto el entrenador como mis compañeros me dan confianza para sentirme cómodo”, Luciano Tambucci (Rivadavia)