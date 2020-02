Planifica unas vacaciones en Rusia

Rusia es el país más grande del mundo y cuenta con una historia, una cultura y una arquitectura que sorprende a todos los turistas. Pasar unas vacaciones en este encantador país te dará la oportunidad de descubrir lugares emblemáticos y tener una experiencia llena del arte, la música y la literatura que se refleja en cada una de sus ciudades.

Descubre las maravillas de sus ciudades emblemáticas

Entre un idioma completamente desconocido y una magnitud impresionante, la mejor forma de planificar un viaje a Rusia es mediante una empresa turística que te ofrezca las mejores opciones para conseguir distintos tipos de tours y excursiones a bajo coste. Con GuiaRus Tours podrás conseguir una gran variedad de alternativas que irán desde un guia privado San Petersburgo hasta recorridos gratuitos por Moscú, todo pensado para que tengas al alcance las mejores opciones.

Para brindar un servicio personalizado, Jonatan Fernández, quien es el director de esta agencia, estará encantado de ayudarte en todo lo necesario, ya que cuenta con una amplia experiencia planificando viajes a este destino desde el año 2012, lo que le ha dado las herramientas para brindarte la asistencia necesaria en los trámites de visados, traslados y entradas a shows rusos, que cuentan con un gran reconocimiento alrededor del mundo.

Organiza paseos que se adapten a tu presupuesto

La cantidad de cosas que podemos hacer cuando salimos de vacaciones suele estar marcada por nuestro presupuesto, es por esto, por lo que es imprescindible contar con una empresa turística que ofrezca tours en grupo a bajo coste en Rusia.

San Petersburgo y Moscú son las dos ciudades más turísticas del país, y en ambas tendrás la oportunidad de conocer sus calles, con tours y excursiones que se adaptarán a ti, en el idioma que lo desees. Podrás optar por recorrer las calles caminando y viviendo la historia en primera persona con un free tour St. Petersburgo y, si el dinero no representa ningún problema, también tendrás las opciones de realizar tours privados en Rusia. En ambos casos, son recorridos planificados con la finalidad de que puedas disfrutar de los mejores sitios, acompañado de un guía experto que te ayude a entender los emblemáticos sitios por los que irás pasando.

Visita los mejores lugares de Moscú

Moscú es la capital de Rusia y una de las ciudades más grandes del mundo. Su importancia a lo largo de la historia ha dejado lugares emblemáticos que, sin duda alguna, vale la pena recorrer. Caminar por la Plaza Roja, ver el Kremlin y admirar la catedral del Cristo Redentor son algunas de las cosas que podrás ver mientras realizas el free tour Moscu. Este recorrido, que dura entre dos horas y media y tres horas, te hace un breve resumen de la fascinante y conflictiva historia del corazón de Rusia, con la compañía de un guía en español para que no te pierdas ningún detalle.

Adicionalmente, también tendrás la oportunidad de realizar tours y excursiones en grupo en Moscú, que te permitirán conocer con más detalle cada una de las historias de sus edificios y los hechos más emblemáticos que se han desarrollado en cada uno de ellos, como por ejemplo el tour diseñado para narrar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial o, la excursión al Bunker 42 para conocer la historia de la Guerra Fría.

Los días de viaje nunca son suficientes para conocer cada rincón, por lo que asistir a los tours gratis de Moscú te permitirá tener un amplio panorama de las cosas más importantes de la ciudad. La cantidad de cosas que esta ciudad tiene para mostrar es tan grande como el país en la que se encuentra. Por lo que si decides pasar unas vacaciones en la capital rusa, no podrás dejar de visitar el metro de Moscú, entre otros, construido en la época de Stalin y uno de los metros más grandes del mundo. Este sistema es el principal medio de transporte de los ciudadanos locales, ya que permite recorrer toda la ciudad con total comodidad.

Recorre las calles de San Petersburgo

San Petersburgo es la segunda ciudad más poblada de Rusia, después de Moscú, y fue la capital del imperio ruso durante más de 200 años. Su arquitectura es reflejo de su historia trascendental, por la que han pasado personajes importantes que han tenido un gran impacto en la política, la literatura y las artes, en general.

El tour gratis san Petersburgo es una forma de hacer turismo recorriendo las calles y aprendiendo la historia mientras nos divertimos y conocemos nuevos lugares y personas. Este recorrido tiene una duración de dos horas y media, y está disponible entre los meses de abril hasta octubre, donde podrás disfrutar de una excursión completamente en español sin ningún coste.

La modalidad de tour gratis Rusia es una forma de hacer turismo que cada día adquiere mayor popularidad, ya que es una excelente opción de conocer una ciudad cuando no contamos con un presupuesto muy amplio. El único importe que puedes pagar es la propina que desees dejarle a tu guía si has disfrutado del recorrido. Generalmente, tienen un punto de encuentro en uno de los lugares más céntricos de la ciudad, a partir del cual, se comienzan a visitar los lugares más emblemáticos de la zona. Por razones obvias, no hacen visitas al interior de museos ni se incluyen entradas a los lugares.

Sin embargo, si deseas profundizar en tus recorridos, puedes optar por otros de los tours y excursiones en grupo por San Petersburgo, que tienen un precio bastante económico para que puedas conocer a la ciudad desde otra perspectiva. Dependiendo de la época del año, podrás disfrutar de paseos por los tejados de San Petersburgo en verano o recorrer las calles del centro pintadas de blanco durante el invierno.

Un destino lleno de magia y belleza

Aunque al hablar de Rusia muchas personas piensen en su aspecto político, la realidad es que es un país con una tradición rica en cultura y arte, rodeado de personas gentiles y hospitalarias que disfrutan de la visita de cada turista.

Un país con supersticiones y creencias arraigadas que le dan un toque de magia a cada lugar y una historia que ha marcado la vida de sus ciudadanos, algo que lo convierte en un lugar que vale la pena visitar, por su belleza y por todo lo que podemos aprender. Sus ciudades llenas de colores nos muestran que se trata de una cultura alegre con un espíritu noble.