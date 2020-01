La solidaridad tiene que ver menos con la limosna y más con estar con el otro

Tras la gran repercusión que tuvo el caso de Valentina Castagno, Marcelo Valverde, uno de los referentes de Red Solidaria en San Francisco, enfatizó que no hay que perder de vista que se trata de una persona con una dura historia y que está pidiendo ayuda.

Ha sido muy grande la repercusión del caso de Valentina Castagno, no solo en San Francisco sino en otras localidades de la región. Más allá de algunos prejuicios y cuestionamientos a una mujer con una historia muy difícil, prevalece su pedido de ayuda y la intención de muchísimos vecinos de poder colaborar de alguna manera con ella.

A veces se cuestiona con dureza a Valentina porque aseguran que se droga. No hay que perder de vista que Valentina es una persona enferma, viene de una historia de vida muy dura. Su situación es compleja y es probable que su caso deba pasar a una instancia judicial, para bien de ella y su hijo.

Quizás no todo lo que diga sea como lo cuenta. Pero tampoco se ayuda diciendo que lo que le den se lo va a gastar en drogas, para acusarla. Cualquier persona con empatía sabe que salir de las adicciones no es fácil, que además de voluntad se necesita mucha ayuda y un contexto social y familiar que no todos tienen.

La solidaridad tiene que ver cada vez menos con la limosna. Tiene más que ver con estar con el otro, mirar a los ojos, preguntar qué le pasa, qué necesita.

Hay organizaciones que trabajamos y colaboramos para intentar que pueda tener una vida mejor. Existen opciones para que pueda hacer algún trabajo en la medida de sus posibilidades, porque también hay que ser responsables y no llevarla a otra frustración más, además de las que ya carga en su historia.

A pesar de algunas críticas que le hacen, creo que siempre es positivo hacer visible su caso, sus necesidades y su dura historia con apenas 26 años. Lo más importante es poder ver su pedido de ayuda detrás de sus palabras y estar dispuestos a acompañarla.

Marcelo Valverde