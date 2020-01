Federal A: así se juega la primera fecha del 2020

El próximo fin de semana se juega la 16° fecha -primera de la segunda rueda- del Federal A y Sportivo Belgrano recibirá a Sportivo Las Parejas el sábado a las 20.30. La "verde" viene de ganarle a Unión de Sunchales el pasado domingo por el duelo de ida de la fase preliminar de Copa Argentina.

Será la reanudación de la competencia oficial y un partido importante para Sportivo porque el elenco santafesino ocupa el último puesto de la zona de clasificación (sexto lugar) y está a solo dos puntos de la "verde".

El árbitro del encuentro será Gastón Monsón Brizuela de Río Tercero, acompañado por Guido Córdoba de Concordia y Rodrigo Lezcano Garcilazo de Paraná.

Será el único adelanto de la Zona A. El resto de los partidos se jugarán el domingo.

Así se juega la 16ª fecha:

ZONA A

SAB | 20.30 hs Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

DOM |17.30 hs Gimnasia (Ceoncep. del Uruguay) vs San Martín (Formosa)

Árbitro: Carlos Gariano

DOM | 18 hs Crucero del Norte vs Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Jorge Sosa

DOM | 19 hs Unión (Sunchales) vs Atl. Güemes

Árbitro: Carlos Córdoba

DOM | 19.30 hs Chaco For Ever vs Douglas Haig

Árbitro: Rodrigo Rivero

DOM | 20 hs Def. de Belgrano vs Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Nahuel Viñas

DOM | 20 hs Central Norte vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Francisco Acosta

LIBRE: Boca Unidos

ZONA B

DOM | 17 hs Camioneros vs Dep. Madryn

Árbitro: Fabricio Llobet

DOM | 17.30 hs Círculo Dep. vs Olimpo

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

DOM | 19.30 hs Cipolletti vsFerro (Gral. Pico)

Árbitro: Fernando Marcos

DOM | 21.30 hs Juv. Unida (San Luis) vs Huracán (Las Heras)

Árbitro: Jonathan Correa

LUN | 21 hs Villa Mitre vs Sp. Estudiantes (San Luis)

Árbitro: Franco Moron

LUN | 21.40 hs Dep. Maipú vs Sp. Peñarol (San Juan)

Árbitro: Bruno Bocca

LUN | 21.45 hs Sp. Desamparados vs Sansinena

Árbitro: Federico Gaymas Tornero

LIBRE: Sol de Mayo

Posiciones:

ZONA A











ZONA B







