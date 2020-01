Fue un menor quién agredió a un jugador en el Nacional de Baby Fútbol

La Liga de Baby Fútbol dio conocer, a través de un comunicado en su página de facebook, que el autor del hecho de agresión sobre el pequeño jugador de Los Andes sucedido entre la noche del miércoles 15 y la madrugada del jueves 16 fue un menor de edad.

Asimismo, la Liga también aclaró que el menor se presentó en la sede de la institución y solicitó las debidas disculpas. También informó que la familia del niño agredido fue notificada de la situación con el fin de realizar un acercamiento entre las familias afectadas para lograr un "entendimiento entre ellos".

"Sólo queda como reflexión que en estos casos, hasta que no se produce una investigación a fondo de cómo fueron los hechos, no es positivo señalar culpables. También, abogamos por la no revictimización de Franco -el niño agredido-, ya que entendemos que su dolor fue genuino y sincero, sin que pudiera saber, con certeza, en ese momento, quien le propició el golpe. Lo importante de este hecho, es que se ha podido establecer la verdad y que la reconciliación es el camino para la construcción de una sociedad sin rencores, solo con valores", cierra el comunicado publicado por la entidad.