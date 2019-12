Autopsia confirmó que el cuerpo hallado pertenece al médico Daniel Casermeiro

La autopsia practicada en la noche de este jueves confirmó que el cuerpo hallado en horas de la tarde en zona rural pertenece al médico Daniel Casermeiro, confirmaron fuentes judiciales a El Periódico. También el fiscal Bernardo Alberione, que llevaba a cabo la investigación, confirmó a este medio que el cadáver se trataba del médico ginecólogo que se encontraba desaparecido desde el pasado jueves luego de retirarse de su consultorio en San Francisco.

Asimismo, este medio pudo saber que el cuerpo no se encontraba calcinado ni quemado, como señalaban algunas informaciones, y que su muerte dataría del mismo día de su desaparición.

Mañana viernes a las 11, el fiscal Alberione dará más precisiones sobre los resultados de la autopsia.

Hallazgo

En medio de la búsqueda del médico Casermeiro, personal que realizaba rastrillajes en la zona rural en cercanías a Luxardo, sobre la ruta provincial 1, halló un cuerpo aproximadamente a las 19:30 del jueves. El hallazgo del cadáver ocurrió sobre el final del séptimo día de rastrillajes para dar con el paradero del médico de San Francisco, un caso que atrapó a todo el país.

Trabajaron en el lugar una gran cantidad de efectivos policiales y de bomberos. También autoridades judiciales, al mando del fiscal Bernardo Alberione. Además intervino el médico forense Mario Vignolo. El vehículo tipo morguera de la Policía Científica retiró el cuerpo.

ASÍ FUE LA INVESTIGACIÓN

- Daniel Antonio Casermeiro (61) despareció el pasado jueves 19 de diciembre por la tarde tras retirarse de su consultorio en el Sanatorio Argentino, en San Francisco, durante la mañana. Tenía turnos para atender a la tarde, pero ya no volvió a contestar el teléfono. Su familia supo que había hablado por teléfono aproximadamente a las 14 con algunas personas y que luego realizó un trámite bancario. Agregaron que su última conexión de Whatsapp es a las 16. Con él también desapareció su vehículo, un BMW modelo 220i con patente AC588OL.

- Un joven comerciante de Luxardo, una localidad a unos 15 kilómetros de San Francisco sobre la ruta provincial 1, aseguró haberlo visto en su kiosco ese mismo jueves a la hora de la siesta y que le vendió tres bebidas.

- Diego Casermeiro, uno de los hijos, explicó que el día en que desapareció su padre él había realizado un viaje a Morteros por su trabajo (también es médico) y que al regresar a la tarde le escribió un mensaje que no tuvo respuesta. Poco después, ya en San Francisco, contó que lo llamaron del consultorio de su padre para preguntarle si sabía dónde estaba, ya que no se había presentado para atender los turnos que tenía dados. Desde entonces se lo busca intensamente.

- Después de intensos rastrillajes con policías y bomberos, tres días después, el domingo 22, su automóvil fue hallado abandonado en un campo de la zona. Fue peritado en el lugar y luego retirado.

- El vehículo tenía nafta y en su baúl se hallaron varios millones de pesos en distintas monedas y algo de oro (en poca cantidad). Es quizás el hecho más sorprendente en todo el caso. Los investigadores no descartan que el auto haya sido "plantado" en el lugar por alguien que no fue el médico. En su interior no había rastros de sangre, pero las pericias podrían arrojar nuevas pistas.

- Casermeiro fue rastreado en zonas rurales que van desde San Francisco a poco más de Freyre. Se utilizaron grupos especializados, drones, perros y hasta un helicóptero de la Policía. Intervinieron una gran cantidad de efectivos policiales y bomberos voluntarios de varios cuarteles de la región. Este jueves 26 de diciembre se rastreó en un nuevo sector dentro del área urbana de San Francisco.

- En paralelo, la investigación a cargo del fiscal Bernardo Alberione se inclina más por un motivo financiero o de negocios detrás de la desaparición. El dinero hallado hace presumir que no hubo un robo. Tras una confusión en la comunicación tras hallar el vehículo, el funcionario judicial limitó la información y maneja su trabajo con mucho silencio y cautela, algo que hace habitualmente en sus casos. Alberione busca reconstruir qué llevó al médico a dejar su consultorio el jueves por la mañana, presuntamente de forma repentina o imprevista, y sus últimos movimientos. Por ejemplo, qué hacía supuestamente en Luxardo. A qué lugar tenía que ir, con quién se iba a encontrar y si tenía que efectuar alguna operación inmobiliaria de importancia.

- Lo que dice la familia. Los hijos del médico niegan que su padre sea un "prestamista", es decir, alguien que se dedica a cobra intereses por el préstamo de dinero. También Virginia Traverso, nuera del hombre desaparecido, explicó a El Periódico que su suegro a veces solía prestar dinero aunque en el marco de negocios, además de su actividad como médico. "Ha prestado dinero en diversas actividades y creemos que esta situación tiene que venir por ese lado”, aseguró.

- Los hijos del médico han participado activamente en la búsqueda, asegurando que hicieron rastrillajes por su cuenta sobre caminos a la vera de la ruta provincial 1 y colaborando con los que realizan bomberos y fuerzas de seguridad. Han estado también en el centro de operaciones que se había instalado en el Club de Cazadores, en los alrededores de San Francisco. "Estamos tratando con la información que tenemos ver si podemos aportar algo más a las autoridades”, le dijo a El Periódico Federico Casermeiro, uno de los hijos de Daniel.

- Recompensa. La familia ofreció a partir del martes 24 de diciembre 100 mil pesos de recompensa para quien aporte datos certeros que lleven a ubicar al médico. Un día después elevó la cifra a un millón de pesos.

- ¿Suicidio? La familia descartó esa hipótesis. “Él estaba re bien, habíamos planificado vacaciones en familia, los viajes ya están pagos. Es un hombre súper responsable. En toda su carrera nunca hizo una cosa así de dejar a sus pacientes y no contestar el teléfono”, indicó la nuera.