Se definieron los campeones promocionales del año en ajedrez

Deportes 18 de diciembre de 2019

Los campeones absolutos del Club de Ajedrez San Francisco fueron Thiago Trejo (Sub 8), Santiago Salazar (Sub 10), Renzo Platini (Sub 12), Facundo Finetti (Sub 14) y Patricio Grospietro (Sub 16).