"Chinito" Acevedo: "No me cabe duda que va a ser una gran noche"

Este miércoles se desarrolló la presentación de la "Noche de Campeones", velada boxística que se desarrollará el próximo sábado en el estadio "Severo Robledo" de San Isidro. En el combate de fondo, José "Chinito" Acevedo enfrentará a Lucas Montesino en el marco de su segunda defensa del título argentino de los ligeros y en busca del título sudamericano de la categoría.

El boxeador santiagueño, pero radicado en nuestra ciudad, se mostró feliz de volver a pelear ante su gente."Hace casi dos años que no peleo en San Francisco y ahora volvemos de nuevo con la defensa del título argentino. Hay un poco de presión, pero me siento bien porque estoy con ganas, me siento fuerte, así que llegamos bien", explicó.

Acevedo iba a enfrentar a Mauro Perouene, sin embargo hubo un cambio de planes y finalmente será Lucas Montesino su rival. Este cambio afectó a su preparación y tuvo que modificar su entrenamiento, que realizó en el gimnasio de José Lemos del club Colón de Santa Fe. "Primero iba a ir con un zurdo, mi técnico buscó zurdos y guanteamos con zurdos. En Colón hay de todo, así que no había drama, los sparrings ahí son son buenos y hay muchos", señaló.

Por otro lado, también explicó que su preparación se centra más en él que en sus rivales. "Yo me enfoco en mí, pero cambia el hecho de que sea un zurdo o derecho, si es alto, eso sí cambia. Pero yo me voy adaptando al sistema", dijo.

"No me cabe duda que va a estar muy lindo el sábado, va a haber otras peleas de otros boxeadores de la ciudad así que va a ser una gran noche", concluyó.

Mario Arano: "El único responsable de su éxito es Acevedo"

Por otro lado, el promotor Mariano Arano (Arano Box) explicó también que el combate toma una gran relevancia tras conseguir también que se ponga en juego el título sudamericano. En ese sentido Arano explicó que Acevedo debe ir superando instancias para avanzar hacia el plano internacional. "Primero tiene que pasar el sábado, nosotros estamos para acompañarlo, consideramos que hay un gran trabajo de promoción y un gran trabajo de su técnico, pero nosotros no subimos al ring. El responsable de su éxito es el boxeador", explicó.

"Si le va bien el sábado, como consideramos porque tiene muchas condiciones, vamos tener que ponernos trabajar para conseguir una continuidad de 3 o 4 peleas para posicionarlo en los ránking munciales. Eso significará tener el triple de compromisos que ahora", indicó el promotor.

"Yo digo que podrán ser unas cuatro o cinco peleas más, pero por ahí son dos porque si no hay rivales saldremos a buscarlos afuera. Recién cuando no haya mas rivales en el lugar, ahí iremos al plano internacional, ese ses mi pensamiento", dijo Arano.

Mario Arano aseguró que la intención es volver a organizar una velada en San Francisco.







Proyecto en Córdoba

Arano se mostró muy contento por la unión de boxeadores que encontró en la ciudad de San Francisco ya que Vega, Villanueva y Luque se ofrecieron rápidamente para participar de la velada

"En muchos lugares se está dando esta unión y no es causalidad que estemos acá. Nosotros presentamos un proyecto que fue aprobado, pero en su momento no teníamos el hombre y hoy sí lo tenemos a Acevedo. No va a ser la primera vez que vengamos a San Francisco, vamos venir varias veces", señaló el promotor.

"Tenemos un proyecto en la provincia de Córdoba que incluye 12 peleas de boxeo profesional televisado, en la cual una de las cuatro ciudades que queremos estar es San Francisco. Ojalá que el sábado la gente acompañe a José porque está bueno que sea buen deportista, pero sobre todo está bueno que sea un buen tipo también", concluyó Arano.