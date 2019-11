En el Centro Cultural se piensan las ideas para el futuro de San Francisco

Hasta las 12 en el Centro Cultural San Francisco se lleva a cabo el ideatón "Pensando el San Francisco del 2030", un evento que se enmarca en el Día Internacional de las Ciudades Educadores y que es organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Social y Educativo.

"Es una experiencia nueva que tenemos desde nuestra secretaría que consiste en otorgar un espacio convocando a instituciones, en este caso a centros de estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, centros vecinales y centros de jubilados. La idea fue darles un espacio para que se generen ideas innovadoras que tienen como tópicos centrales el desarrollo económico, social y educativo", explicó Marcelo Moreno, secretario de Desarrollo Social, Económico y Educativo.

Moreno agregó: "Dentro de esos grandes temas les dimos algunos ejes temáticos para que ellos elaboren ideas innovadoras para el San Francisco del 2030. Para eso lo que hicimos fue mezclar las distintas generaciones. Pensamos en convocar a estos actores porque consideramos que era importante y que iba a ser positivo mezclar la opinión de las distintas generaciones y así hicimos en los grupos, los mezclamos. Todos ellos están trabajando juntos por ideas innovadoras para el San Francisco del 2030. Cada grupo tiene un mentor que les va a dar una ayuda para darle forma a la idea que presentarán al cierre de la jornada".

El funcionario además se refirió a cómo será el trabajo tras la jornada y anunció que las ideas serán analizadas. "Ideas pueden haber muchas, tenemos expectativas de que haya ideas interesantes, siempre mirando 10 años hacia adelante, pensando en ese San Francisco del futuro. Una idea innovadora puede surgir a partir de una necesidad actual. Después se va a analizar, ver las ideas que se plasmaron, escucharlos a ellos al final de la jornada y estudiarlo en el seno de nuestra secretaría".

"Esta es una experiencia nueva y se pensó en estos participantes por una cuestión generacional, para que concilien una idea distintas generaciones. Se podría haber pensando en otras posibilidades, hay un montón de actores en los que también se podría haber pensado. En esta primera oportunidad se pensó en una cuestión generacional, en conciliar una idea entre personas de distintas edades, coordinadas por un mentor y entre ellos ver qué idea innovadora puede surgir", sumó.

A su turno Claudia Maine, coordinadora de la Mesa de Articulación de Educación Provincia-Municipio, manifestó: "San Francisco pertenece a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Fue una decisión tomada desde hace varios años y sostenida a lo largo del tiempo. Porque ser parte de esta asociación implica un compromiso del Gobierno municipal para educar a través de todas sus acciones, pero también un compromiso de los habitantes que en el caso de las ciudades educadoras no sólo son habitantes sino ciudadanos, corresponsables de lo que ocurre en la ciudad. Ser parte de la asociación internacional implica comprometerse a hacer que la ciudad eduque a través de sus acciones pero también compartir con las otras ciudades del mundo las experiencias que tenemos porque entre todas las ciudades nos enriquecemos. Es decir, hay un ida y vuelta, acá no hay ciudades premiadas, hay ciudades comprometidas. Entonces ser parte de esa asociación es un compromiso permanente, no solo del Gno municipal sino también de los ciudadanos".

"Nuestro intendente Ignacio García Aresca siempre está alentando este tipo de acciones que tienen que ver con la participación activa y la escucha de los pedidos de las personas, pero sobre todo aquellos que atienden a una necesidad colectiva, porque a veces hay pedidos particulares que benefician a uno pero a otro no, entonces cada una de las acciones que se ponen en marcha responden a un diálogo sostenido a lo largo del tiempo. Lo que quiere uno a veces no es decisión de toda la comunidad y nosotros como Gobierno municipal respondemos a todos los vecinos por igual, por eso esta necesidad de escucharlos a todos", añadió la concejal.

Y explicó, además, qué significa que San Francisco sea una Ciudad Educadora: Las Ciudades Educadoras hace 4 años festejan su día el 30 de noviembre en función de que ese día de 1993 se escribió la carta de las Ciudades Educadoras. Hace cuatro años vienen habiendo distintos lemas. El del año pasado fue 'Cumplí con tu papel' y en el marco de ese lema se trabajó todo el año con distintas instituciones de la ciudad, educativas fundamentalmente, recolectando papel y en convenio con la Cooperativa La Virgencita se fueron entregando los papeles pero además hubo dos escuelas que construyeron una bici carro y un carro para que se pueda dignificar el trabajo de los recolectores de la cooperativa. Y el lema de este año es 'Escuchar a la ciudad para transformarla. Empezamos hoy pero todo el año, hasta el 30 de noviembre de 2020, vamos a continuar con esta propuesta. Entonces esta es la primera convocatoria. Luego podríamos convocar a otros actores importantes de la comunidad, como estos, para contribuir a generar otras ideas. No quiere decir que todas las ideas vayan a ponerse en práctica. Tenemos hasta el 2030, pero esas ideas se van a priorizar, se va a ver su factibilidad, porque una cosa es la idea y la otra la puesta en acto".

Sobre el final, agradeció el aporte de todos los participantes, entre ellos a los mentores: "Esto no hubiera sido posible sin los profesionales que nos acompañan como Juan y Facundo Rocha, Gabriela Vastik, Soledad Bono, Pablo Ambrosino, Viki Tolosano, Gabriel Vairolatti, Roberto Arriola y Diego Pintucci".